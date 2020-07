Duda zapowiada zmiany personalne w swojej kancelarii. Szczerski szefem MSZ? "Jeśli otrzyma propozycję"

Andrzej Duda odniósł się w Polsat News do zarzutów opozycji, że prowadził swoją kampanię "na dopalaczach", czyli m.in. przy dużym wsparciu TVP. - Jak ktoś obiektywnie patrzył na cały rynek medialny w Polsce, to przewaga tych, którzy popierali pana Rafała Trzaskowskiego, była miażdżąca. Myślę, że to nie jest uczciwa i sprawiedliwa ocena. Myślę, że prowadziliśmy obaj kampanię w sposób godny - powiedział Duda.

Andrzej Duda o zmianach w Kancelarii Prezydenta

Prezydenta zapytano też, czy podpisze ustawę, która ograniczałaby niezależność samorządów. Andrzej Duda nie odpowiedział jednak wprost. - Nie może być tak, że przedstawiciele samorządu terytorialnego blokują uroczystości państwowe i na przykład uniemożliwiają ich przeprowadzenie, a takie sytuacje nam się zdarzały. Wszystko wymaga pewnego złotego środka i ja, jako prezydent, do tego złotego środka będę dążył - stwierdził.

Duda zapytany, czy będą zmiany kadrowe w jego kancelarii, stwierdził, że "będą na pewno". - Każda zmiana, która dotyczy najwyższych szczebli w Kancelarii, jest zmianą poważną. Na pewno będą różne zmiany, dlatego że mam też różne swoje przemyślenia - powiedział prezydent. Odnosząc się do nieoficjalnych doniesień, że Krzysztof Szczerski może zostać szefem MSZ, Duda powiedział: - Jeżeli pan Szczerski otrzyma taką propozycję i będzie chciał z niej skorzystać, to zostanie ministrem - powiedział. - Jeżeli dostanie taką propozycję, to będzie oznaczało, że Polska go potrzebuje - dodał.

Duda przyznał, że Marcin Mastalerek bardzo pomógł mu w kampanii. Prezydent nie chciał odpowiedzieć, czy zaproponuje mu pracę w Kancelarii Prezydenta.