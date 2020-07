Prezydent Andrzej Duda odebrał uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z wynikami wyborów

Andrzej Duda odebrał uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z wynikami wyborów sprzed tygodnia. To dokument, który potwierdza, że dotychczasowy prezydent wygrał i uzyskał reelekcję.

Po odebraniu dokumentu prezydent Duda wygłosił krótkie wystąpienie, w którym m.in. dziękował obywatelkom i obywatelom za udział w wyborach. - Chciałem wszystkim rodakom podziękować za bardzo dużą frekwencję wyborczą. To wielki sukces demokracji. Polacy pokazali, że nasza demokracja coraz bardziej dojrzewa - powiedział. Pogratulował wyniku Rafałowi Trzaskowskiemu, ale podkreślał, że wbrew komentarzom nt. niewielkiej różnicy głosów między kandydatami, w rzeczywistość różnica ponad 400 tys. głosów była "ogromna". Zwraca uwagę, że to cała populacja dużego miasta.

- Obiecuję wszystkim moim rodakom, że będę czynił wszystko, aby te pięć lat mojej prezydentury było budowaniem Polski spokojnej, bezpiecznej, jak najbardziej dostatniej, jak najlepiej rozwiniętej - mówił prezydent.

Duda odniósł się do dopiero co zakończonych negocjacji na szczycie UE. - Chcę pogratulować premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i jego ministrom, którzy współdziałali w tym, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik na szczyt UE - powiedział i dodał, że w jego ocenie "negocjacje zakończyły się powodzeniem". Powiedział, że liczy na dalszą dobrą współpracę z rządem. Dziękował także obecnym i byłym szefom resortów obrony i spraw zagranicznych, z którymi z racji swoich kompetencji jako prezydent najwięcej współpracuje.

Na uroczystości byli przedstawiciele władz ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Zabrakło jednak wysokich stanowiskiem polityków opozycji. Nie pojawił się marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Jedynym wicemarszałkiem Sejmu z partii opozycyjnych był Piotr Zgorzelski z PSL. Nie było wicemarszałków Włodzimierza Czarzastego ani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Nie pojawił się także konkurent Dudy z II tury, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Na uroczystości był za to obecny prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przyszedł jednak spóźniony, już w trakcie wystąpienia prezydenta.

Uroczystość na Zamku Królewskim w Warszawie to kolejny etap formalnej procedury, przeprowadzanej w Polsce po wyborach prezydenckich.

Gdy głosy w wyborach zostaną oficjalnie policzone, Państwowa Komisja Wyborcza podaje je do wiadomości. Kiedy skończy się przewidziany prawem czas na składanie protestów i odwołań do Sądu Najwyższego, a wymiar sprawiedliwości przystępuje do ich rozpatrzenia, można już organizować kolejny etap, czyli wręczenie zwycięzcy zaświadczenia o wyborze na prezydenta.

Gdy Sąd Najwyższy uzna, że wybory były ważne, wówczas można zorganizować zaprzysiężenie głowy państwa na pierwszą lub - jak w przypadku Andrzeja Dudy - drugą kadencję. 6 sierpnia obecny prezydent ma - tak jak 5 lat temu - złożyć przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym.

W przeprowadzonej 12 lipca drugiej turze wyborów prezydenckich Andrzej Duda uzyskał nieco ponad 51 procent głosów, a jego kontrkandydat Rafał Trzaskowski prawie 49 procent. Frekwencja wyniosła ponad 68 procent.

