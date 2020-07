Jarosław Gowin był gościem w programie "Graffiti" w Polsat News. Szef Porozumienia skomentował wynik szczytu w Brukseli i kwotę wynegocjowaną przez Polskę w nowym unijnym budżecie. Odniół się również do kwestii ewentualnego rozszerzenia kompetencji premiera w polskim rządzie.

Imponujące 700 mld złotych dla Polski

Gowin stwierdził, że wypracowane porozumienie jest sukcesem. - Na razie mamy wstępne informacje. Nie studiowałem dokładnie tekstu tego porozumienia. Wszystko wskazuje na to, że odnieśliśmy jako Polska i jako Europa Środkowa i także personalnie premier Mateusz Morawiecki spektakularny sukces - powiedział.

Powiedział ponadto, że Polska otrzyma "imponujące 700 mld złotych", a jednocześnie zapewnił, że nie powinny się pojawić żadne wątpliwości. - Co do kwestii praworządności, trzeba spokojnie przyjrzeć się tym zapisom, ale wszystko wskazuje na to, że są one umieszczone w formule, która nie powinna budzić najmniejszych kontrowersji. Chodzi o ochronę tych środków przed korupcją - tłumaczył.

Odpowiedź Gowina na słowa Kaczyńskiego o rekonstrukcji rządu

W dalszej części wywiadu szef Porozumienia poruszył temat rekonstrukcji rządu. Odniósł się do słów Jarosława Kaczyńskiego, który wspominał o "przebudowaniu funkcjonowania ministerstw", czego powodem miało być "zbyt duże rozproszenie" procesu decyzyjnego w rządzie.

- Zawsze byłem zwolennikiem silnej władzy premiera czyli tzw. modelu kanclerskiego. Być może jest tutaj pole do zwiększenia kompetencji prezesa Rady Ministrów. Trzeba się zastanowić, czy do wymogu sprawności rządu mamy odpowiednio dużo ministerstw. Być może tych ministerstw mamy za dużo - skomentował Gowin.

Na koniec były wicepremier krótko skomentował to, czy chciałby ponownie pojawić się w rządzie. - Jest to sprawa drugorzędna w stosunku do ustaleń programowych - powiedział.