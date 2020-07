Były minister Sławomir Nowak z zarzutami. W wyniku przestępstw miał uzyskać ponad 1,3 mln zł

Prokuratura postawiła byłemu ministrowi transportu Sławomirowi Nowakowi (wyraził zgodę na podawanie jego nazwiska do wiadomości publicznej) zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą czerpiącą korzyści z korupcji. Obecnie trwa jego przesłuchanie. Sam Nowak nie przyznaje się do winy - powiedział to w chwili zatrzymania reporterowi TVN24.

