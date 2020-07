Badanie United Surveys zostało przeprowadzone dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" w miniony weekend. Wynika z niego, że na największe poparcie nadal może liczyć Prawo i Sprawiedliwość. Partię Jarosława Kaczyńskiego popiera 37 proc. respondentów. Z kolei na Koalicję Obywatelską swój głos oddało ponad 29 proc. ankietowanych. Dalej znalazły się: Konfederacja z 9-proc. poparciem, Lewica z 8-proc., a PSL wraz z Kukiz'15 otrzymał 5,5 proc. głosów. Sondaż nie uwzględnił ruchu Szymona Hołowni.

Najmniej zadowoleni z wyniku wyborów prezydenckich mieszkańcy dużych miast

Respondenci zostali również zapytani o to, czy są zadowoleni z wyniku wyborów prezydenckich. Wynika z niego, że 48,7 proc. ankietowanych usatysfakcjonował rezultat wyborów. Przeciwnego zdania jest 47 proc. 4,3 proc. badanych nie ma zdania.

Najbardziej usatysfakcjonowani wynikami są mieszkańcy wsi, miast do 50 tys. i tych liczących od 50 do 250 tys. mieszkańców (ponad 50 proc. zadowolonych). Z kolei 69 proc. respondentów z miast od 250 do 500 tys. mieszkańców oraz 67 proc. z miast powyżej 500 tys. mieszkańców nie zadowala wybór Andrzeja Dudy.