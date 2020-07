We wtorek prokuratura ma przesłuchać Sławomira Nowaka. B. minister transportu nie czuje się winny

Sławomir Nowak (jak podaje TVN24, zgodził się na podawanie nazwiska i publikowanie wizerunku) wraz z dwoma innymi osobami został zatrzymany w związku z podejrzeniem kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, prania brudnych pieniędzy i korupcji. Jak powiedziała cytowana przez Polsat News Mirosława Chyr z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, "we wtorek w godzinach porannych prokurator rozpocznie czynności z tymi zatrzymanymi".

Sławomir Nowak nie czuje się winny

Wcześniej prokuratura informowała, że Nowak i biznesmen Jacek P. zostaną odprowadzeni do prokuratury jeszcze w poniedziałek. Jak podaje TVN24, dziennikarz tej stacji zapytał byłego ministra transportu, czy czuje się winny. - Oczywiście, że nie - usłyszał w odpowiedzi.

Sławomir Nowak został zatrzymany w poniedziałek rano w wyniku polsko-ukraińskiego śledztwa. Nowak W latach 2016-2019 był szefem ukraińskiej Państwowej Agencji Dróg Ukrawtodor i właśnie tego okresu mają dotyczyć zarzuty. Ukraińskie media przypominają, że otrzymał tamtejsze obywatelstwo.

We wrześniu ubiegłego roku ukraińska Narodowa Agencja do spraw Zapobiegania Korupcji złożyła do sądu pozew w związku ze złożeniem przez Nowaka fałszywej deklaracji. Agencja twierdziła, że zaniżył wartość swojego samochodu i ukrył środki na rachunkach bankowych. Dwa tygodnie później były minister zrezygnował ze stanowiska, powołując się na zmianę sytuacji politycznej i otrzymanie nowej oferty pracy. Oprócz byłego polityka śledczy zatrzymali Dariusza Z., byłego dowódcę jednostki "GROM" oraz gdańskiego biznesmena Jacka P.