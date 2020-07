Już niemal 3 tys. protestów w Sądzie Najwyższym. "Poczta nie próżnuje. l nadal przyjeżdża"

Do tej pory do Sądu Najwyższego wpłynęło ponad 2,8 tys. protestów wyborczych - podaje Polska Agencja Prasowa. Czas ich na wnoszenie minął w czwartek, jednak uznawane są te protesty, które do czwartku do północy zostały wysłane za pośrednictwem poczty. "Poczta nie próżnuje. l nadal przyjeżdża" - skomentował na Twitterze sędzia SN Marcin Łochowski.

fot. Marcin Łochowski/SN, twitter.com/lochowskimarcin

