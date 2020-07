Zatrzymanie Sławomira N. Trwają przeszukania m.in. w biurach Ukrawtodoru

"Międzynarodowa grupa śledcza złożona z Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy, Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzi przeszukania, czynności śledcze w biurach Ukrawtodoru i firmach uczestniczących w zamówieniach publicznych, a także w miejscach zamieszkania byłych urzędników organów państwowych i obywateli RP" - informują na Twitterze ukraińscy śledczy.

Jak podaje Narodowa Agencja do spraw Zapobiegania Korupcji, przeszukania są prowadzone w Kijowie, Lwowie, a także na terytorium Polski. Sprawa dotyczy działalności organizacji przestępczej w sektorze budowy dróg. Postępowanie jest prowadzone we współpracy z CBA i Prokuraturą Okręgową w Warszawie.

Zatrzymanie Sławomira N.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłego ministra transportu w rządzie Platformy Obywatelskiej-Polskiego Stronnictwa Ludowego, Sławomira N. Po południu w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie ma usłyszeć zarzuty dotyczące korupcji, kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i prania brudnych pieniędzy. Razem z nim zatrzymano dwie inne osoby, w tym byłego dowódcę jednostki GROM.

Sławomir N. był od 2016 do 2019 roku szefem ukraińskiej Państwowej Agencji Dróg Ukrawtodor. Ukraińskie media przypominają, że otrzymał tamtejsze obywatelstwo. We wrześniu ubiegłego roku ukraińska Narodowa Agencja do spraw Zapobiegania Korupcji złożyła do sądu pozew w związku ze złożeniem przez Sławomira N. fałszywej deklaracji. Agencja twierdziła, że zaniżył wartość swojego samochodu i ukrył środki na rachunkach bankowych. Dwa tygodnie później Sławomir N. zrezygnował ze stanowiska, powołując się na zmianę sytuacji politycznej i otrzymanie nowej oferty pracy.

W październiku ubiegłego roku Kijowski Sąd Rejonowy umorzył jego sprawę. Sąd orzekł, że postępowanie Sławomira N. nie stanowiło wykroczenia administracyjnego.