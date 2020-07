Komentarze po zatrzymaniu Sławomira N. "Nie ma charakteru politycznego" vs. "zaczynają się pisowskie igrzyska"

Sławomir N., były minister transportu w rządzie koalicji PO-PSL, a później szef ukraińskiej Państwowej Agencji Dróg Ukrawtodor, został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jeszcze w poniedziałek ma zostać doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty dotyczące korupcji oraz działalności w zorganizowanej grupie przestępczej.

Gdańskie biuro CBA zatrzymało również Dariusza Z., byłego dowódcę JW "GROM" i przedsiębiorcę z Gdańska Jacka P.

Jak powiedziała Polskiemu Radiu rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Mirosława Chyr, zatrzymanie Sławomira N. jest efektem "śledztwa, które Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi razem z prokuraturą na Ukrainie. Jest to również efekt współpracy między CBA a służbą antykorupcyjną Ukrainy NABU". Z kolei rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn przekazał, że przedmiotem dochodzenia w sprawie Sławomira N. jest "ukraiński wątek jego kariery".

Politycy komentują zatrzymanie Sławomira N. "Wybory się skończyły, a teraz prezes Jarosław Kaczyński będzie realizował swoją rewolucję"

Zatrzymanie byłego ministra transportu to od rana temat polityczny numer jeden. Do sprawy zdążyli się już odnieść zarówno politycy Prawa i Sprawiedliwości, jak i Koalicji Obywatelskiej.

Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński stwierdził w Programie III Polskiego Radia, że zatrzymanie Sławomira N. nie ma charakteru politycznego. Dodał, że nie zna szczegółów sprawy i nie wie, jak mocne są dowody obciążające Sławomira N. Gość Trójki podkreślił też, że w tej sprawie nie powinni wypowiadać się politycy, a decyzje należą do polskich i ukraińskich instytucji wymiaru sprawiedliwości.

W programie "Onet Rano" akcję służb skomentowała posłanka Klubu Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka. - [Sławomir N. - red.] To osoba, która była aktywna przy kampanii Rafała Trzaskowskiego. Nie znam sprawy, więc trudno mi coś powiedzieć. Natomiast trudno nie mieć wrażenia, że tydzień po wyborach widać, iż kłopoty finansowe Polski będą duże, więc zaczynają się takie obrzydliwe pisowskie igrzyska. Widziałam już kilka razy, jak PiS stawia zarzuty i później musieli się z tego rakiem wycofywać - oceniła Nowacka. - Trudno nie mieć wrażenia, że tydzień po kampanii osoba związana z kampanią zostaje zatrzymana, że jest to jakieś powiązanie - dodała.

- Wielkie zdziwienie. Znam Sławomira od wielu lat. Nie wiem, czy w tym nie kryją się jakieś porachunki polityczne. Nie wierzę w tej chwili ani w obiektywne czy neutralne działania służb specjalnych, ani prokuratury - powiedział w poranku TOK FM Janusz Lewandowski, europoseł Platformy Obywatelskiej.

Zatrzymanie Sławomira N. skomentował też były premier Leszek Miller. - Nie wiem, za co jest oskarżony Sławomir N. i co czynił na Ukrainie. Ale specjalnie mnie to nie dziwi. Wybory się skończyły, a teraz prezes Jarosław Kaczyński będzie realizował swoją rewolucję, która ma umocnić ich władzę i osłabić opozycję, więc to się doskonale mieści w tym zamiarze - mówił Miller w Programie I Polskiego Radia.

- To jest i straszne, i smutne i wstyd, gdy okazuje się, że jeden z najważniejszych polskich polityków, bliski współpracownik premiera Tuska, kreowany wręcz na geniusza gospodarki, nie tylko lubi zegarki, ale jest oskarżony o grubo poważniejsze rzeczy - powiedział w TVP Info minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

"Nie wszyscy mają dobry poranek" - tak do zatrzymania Sławomira N. odniosła się na Twitterze Beata Mazurek, europosłanka PiS i była rzeczniczka tej partii.