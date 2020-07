Marian Banaś wymienił już 13 z 16 dyrektorów NIK. "Prezes konsekwentnie się okopuje"

Jak podaje "Rzeczpospolita", w Najwyższej Izbie Kontroli prowadzone są zmiany na stanowiskach dyrektorskich. Według ustaleń dziennika, na tym się jednak nie skończy. Marian Banaś ma zmierzać do obsadzenia swoimi ludźmi Kolegium NIK. Nowe kolegium musi został powołane, ponieważ części obecnych członków we wrześniu kończy się trzyletnia kadencja.

Marian Banaś wymienia dyrektorów w NIK. We wrześniu powoła nowe kolegium tej instytucji

Kolegium NIK jest jednym z najistotniejszych gremiów Izby. Organ ten wyposażony jest w szerokie kompetencje, między innymi dotyczące zatwierdzania i uchwalania najważniejszych dokumentów, które Najwyższa Izba Kontroli ma obowiązek przedłożyć Sejmowi. Od decyzji kolegium zależy więc ostateczna treść wszystkich protokołów pokontrolnych, planów kontroli i wydanie absolutorium dla Rady Ministrów. W skład Kolegium wchodzą: prezes NIK jako przewodniczący, wiceprezesi, dyrektor generalny oraz 14 członków.

Jak zauważa "Rzeczpospolita", kolegium będzie decydować o kontroli pracy Beaty Kempy, która przez półtora roku zajmowała się pomocą humanitarną poza granicami Polski. Największe kontrowersje wzbudziła akcja "Plecak dla Aleppo". Według doniesień mediów, część z zakupionych przyborów miała nigdy nie dotrzeć do potrzebujących. Minister z kolei twierdziła, że doniesienia te są kłamstwem.

Według ustaleń Onetu, jeden z wiceprezesów NIK, były poseł PiS Tadeusz Dziuba, miał naciskać na kontrolerów, by wyniki analiz były pozytywne. Tadeusz Dziuba został w zeszłym tygodniu odsunięty w NIK od nadzoru nad kontrolami. Marian Banaś wysłał też do marszałek Sejmu wniosek o odwołanie Tadeusza Dziuby i zawiadomienie do prokuratury dot. możliwości nadużycia uprawnień przez wiceprezesa.