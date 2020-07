Kaczyński mówił, po której stronie powinni stać Polacy. "Odmawia swoim przeciwnikom polskości"

Tuż po udzieleniu wywiadu w sieci pojawiło się mnóstwo negatywnych komentarzy na temat wypowiedzi Kaczyńskiego. Niektóre z nich sugerowały nawet, że prezes PiS "chce decydować, kto jest, a kto nie jest Polakiem" - cytuje "Radio Zet".

REKLAMA

Kontrowersyjne słowa Kaczyńskiego

Niedzielny wywiad dla radiowej "Jedynki" dotyczył przede wszystkim podsumowania wyborów prezydenckich. Odnosząc się do komentarzy dotyczących rzekomego ich sfałszowania, prezes PiS stwierdził, że brakuje podstaw, aby uznać je za niezgodne z prawem". Następnie Kaczyński wypowiadał się na temat repolonizacji mediów, przyszłości Mateusza Morawieckiego i rekonstrukcji rządu.

Wysyp reakcji w sieci

Wiele komentarzy w internecie odnosiło się do słów prezesa PiS o tym, po której stronie powinien opowiadać się ten, "kto uważa, że warto być Polakiem". - Jeśli ktoś uważa, że warto być Polakiem, to musi stać po stronie, która broni tradycyjnych wartości i chce przebudowywać naszą rzeczywistość, żeby była bardziej sprawiedliwa. Żeby to wszystko, co się wokół nas dzieje, było prowadzone w sposób sprawiedliwy i sprawny - powiedział Jarosław Kaczyński.

- Panie Kaczyński, tydzień temu stanąłem po stronie wartości, które uważam dla Polski i bez związku z Polską, za najważniejsze. Jedną z nich jest przekonanie, że nikt, w tym żaden Kaczyński, nie ma prawa mówić kto jest Polakiem, a kto nie, kto jest Polakiem dobrym, a kto złym - napisał na swoim profilu na Twitterze Tomasz Lis.

- Kaczyński odmawia swoim przeciwnikom polskości. Miał niezłych poprzedników. Uważali, że każdy przeciwnik komunistycznej Polski to wróg, w 1968 odmówili polskości polskim Żydom. „Każdy obywatel Polski powinien mieć tylko jedną ojczyznę, Polskę Ludową” to Gomułka - skomentowała posłanka PO Joanna Kluzik.