Prokuratura: były minister transportu Sławomir N. zatrzymany pod zarzutem korupcji

"Gdańskie CBA zatrzymało byłego posła na Sejm RP, byłego ministra transportu, byłego szefa ukraińskiej Państwowej Służby Dróg Samochodowych (Ukravtodor) Sławomira N., a także Dariusza Z., byłego dowódcę JW „GROM” i przedsiębiorcę z Gdańska Jacka P." - napisał w poniedziałek na Twitterze po godz. 7 Stanisław Żaryn.

Do zatrzymań doszło na wniosek Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która działa we współpracy z prokuraturą ukraińską. W sprawie współpracuje też CBA oraz ukraińska służba antykorupcyjna NABU. Według RMF FM, zatrzymanie Sławomira N. ma związek z jego pracą na Ukrainie.

Sławomir N. zatrzymany przez CBA

Sławomir N. był posłem na Sejm IV, V, VI i VII kadencji. Funkcję ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej pełnił w latach 2011-2013.

Wcześniej był też m.in. sekretarzem stanu w KPRM (2007-2009) i sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta (2010-2011).

We wrześniu 2019 r. zrezygnował po trzech latach z funkcji szefa Ukrawtodoru, tłumacząc to względami osobistymi i otrzymaniem nowej propozycji pracy. Kilka tygodni wcześniej ukraińska agencja do spraw walki z korupcją informowała, że Sławomir N. nie uwzględnił w swojej deklaracji majątkowej z 2017 roku 189 tys. hrywien, czyli równowartości ok. 30 tys. zł.