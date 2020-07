Mosbacher o "atakach" UE ws. demokracji w Polsce: Wiele z nich jest przesadzonych

- Jeśli pytacie mnie, czy uważam, że wiele z ataków wobec Polski dotyczących wartości demokratycznych jest przesadzonych, moja odpowiedź brzmi: tak, tak uważam - stwierdziła ambasador Stanów Zjednoczonych Georgette Mosbacher w rozmowie z agencją Reuters.

Georgette Mosbacher stwierdziła, że Unia Europejska niechętnie dostrzega postępy, jakie uczyniła Polska po upadku komunizmu, szczególnie w kwestii wzrostu gospodarczego.

- W Unii Europejskiej Polska jest nadal postrzegana jako nastolatka, a już nią nie jest. Nie sądzę, by Francja i Niemcy czuły się z tym komfortowo - powiedziała.

Ambasador Stanów Zjednoczonych przyznała jednocześnie w rozmowie z Reutersem, że w trakcie kampanii prezydenckiej w Polsce zaobserwowała "homofobiczne podteksty". - Czy mi się to podoba? Nie. I mówię o tym publicznie - podkreśliła.

Szczyt UE w Brukseli

Unijni przywódcy od piątku za zamkniętymi drzwiami w Brukseli próbują porozumieć się co do wydatków Wspólnoty w latach 2021-2027 i funduszy odbudowy po pandemii.

Szef Rady Europejskiej Charles Michel w propozycji negocjacyjnej na szczyt podtrzymał powiązanie wypłaty funduszy z przestrzeganiem zasad praworządności, ale w łagodniejszej formie niż proponowała Komisja Europejska. Do decyzji o ewentualnych sankcjach potrzebna byłaby większość państw, co oznacza, że byłoby to bardzo trudne.

Bruksela proponowała natomiast mechanizm odwrotny - by większość była potrzebna do zablokowana decyzji o sankcjach, co ułatwiałoby ich nałożenie.