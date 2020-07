Jaki apeluje do premiera ws. kwestii powiązania budżetu UE z praworządnością: Weto albo śmierć

"Za każdym razem, kiedy pojawia się mechanizm "praworządności" - veto. Nie ma takich środków, za które Polska mogłaby dać związać sobie ręce w kształtowaniu samodzielnej polityki" - napisał na Facebooku Patryk Jaki.

Według polityka, na stole leżą trzy powiązane ze sobą dokumenty. To wieloletnie ramy finansowe, gdzie - jak dodał - jest powiązanie budżetu z praworządnością, rozporządzenie w sprawie powiązania funduszy z praworządnością oraz raport PE z procedury z artykułu 7 wobec Polski.

"W przypadku pierwszego dokumentu, Polska dysponuje prawem veta. W przypadku drugiego i trzeciego - już nie. W związku z powyższym, nasze stanowisko powinno być jasne. Veto do MMF dopóki 2 pozostałe dokumenty nie zostaną zamknięte" - stwierdził Patryk Jaki. Były wiceminister sprawiedliwości uważa, że nawet jeśli Polsce uda się wyrzucić "praworządność" z budżetu, a Niemcy "uzyskają naszą zgodę w procedurze jednomyślności", to kilka miesięcy później kwalifikowaną większością zostanie przegłosowane wspomniane rozporządzenie.

"Nie ma takich pieniędzy, które może nam proponować niemiecka prezydencja na rozpoczynającym się szczycie, za zgodę na związanie „sznurkiem praworządności” polskiej suwerenności. 700 mld czy 70 bilionów? Żadnych srebrników" - podkreślił Patryk Jaki.

"Psucie strategii negocjacyjnej"

Wpis europosła krytykują nieoficjalnie współpracownicy premiera, z którymi rozmawiało Polskie Radio. Według jednego z nich, postawa Patryka Jakiego to "psucie całej strategii negocjacyjnej uzgodnionej z Grupą Wyszehradzką". Inny ocenił, że deklaracje europosła to próba "podpięcia się" pod negocjacje.

Tuż przed rozpoczęciem szczytu premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska nie zgadza się z proponowanym powiązaniem wypłaty unijnych funduszy z przestrzeganiem rządów prawa.

- Nie zgadzamy się na arbitralne ujęcie kwestii praworządności - powiedział premier. Dodał, że istnieje artykuł 7 unijnego traktatu poświęcony tym kwestiom.

- On się toczy, od dłuższego czasu niestety, optujemy za zamknięciem tego artykułu. Ale łączenie dwóch dziedzin i obszarów prawnych rodzi ogromne zagrożenie dla pewności prawa i na to nie ma naszej zgody - podkreślił premier.

Szef Rady Europejskiej Charles Michel w propozycji negocjacyjnej na szczyt podtrzymał powiązanie wypłaty funduszy z przestrzeganiem zasad praworządności, ale w łagodniejszej formie niż proponowała Komisja Europejska. Do decyzji o ewentualnych sankcjach potrzebna byłaby większość państw, co oznacza, że byłoby to bardzo trudne.

Bruksela proponowała natomiast mechanizm odwrotny - by większość była potrzebna do zablokowana decyzji o sankcjach, co ułatwiałoby ich nałożenie. Ponadto, jak mówili Polskiemu Radiu unijni dyplomaci, powiązanie funduszy z praworządnością miałoby dotyczyć przede wszystkich tych krajów, w których istnieje zagrożenie co do prawidłowego wykorzystania funduszy, czyli tych, które mają zarzuty korupcyjne.