Trzaskowski zapowiedział w Gdyni stworzenie ruchu obywatelskiego. "Partie nie wystarczą"

- Chcę wam obiecać, nową energię, nową Platformę, nową Solidarność, w której każdy znajdzie miejsce. To coś więcej, aniżeli tylko partie polityczne, aniżeli tylko samorządowcy. To coś więcej, bo to prawdziwa obywatelska wspólnota, w której miejsce znajdą wszyscy, a której symbolem jest właśnie Rafał Trzaskowski - tak powstanie nowego obywatelskiego ruchu ogłaszał podczas spotkania z mieszkańcami Gdyni przewodniczący PO Borys Budka.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślał, że trzeba "utrzymać i podtrzymać" energię, która pojawiła się w trakcie kampanii prezydenckiej. - Naszym wspólnym zadaniem jest to, żeby kontynuować budowę Nowej Solidarności, żeby przede wszystkim podtrzymać w nas determinację, wiarę i tę niebywałą energię - przekonywał.

- Musimy stworzyć potęgę, prawdziwy ruch obywatelski, który pozwoli nam wygrywać wybory - zadeklarował.

- Podejmuję się stworzenia ruchu obywatelskiego, dlatego, że partie nie wystarczą. Musimy robić to razem i wspólnie, jeżeli ktokolwiek narzeka na partię polityczną, to mam jedną odpowiedź: zapisujcie się masowo i zmieniajcie partie polityczne, żeby były bardziej otwarte, demokratyczne, uśmiechnięte. Jeżeli nie chcecie się zapisać do partii, chodźmy razem, stwórzmy ruch obywatelski - zapowiedział Rafał Trzaskowski.

W działalność nowego ruchu mają być zaangażowani samorządowcy, organizacje pozarządowe, ośrodki analityczne oraz "ludzie dobrej woli". Pod koniec lipca Rafał Trzaskowski ma przedstawić szczegóły tej inicjatywy.

- 5 września spotkamy się i będziemy budowali ruch, który pozwoli nam odnaleźć się w nowej rzeczywistości i wykorzystać tę energię. Równolegle możemy przebudowywać partie polityczne, które są bardzo potrzebne, żeby efektywnie bronić demokracji w Sejmie, ale równolegle wszyscy zintegrujemy się po to, by bronić demokracji, żeby bronić instytucji, wzmacniać samorządy - podkreślił.

- Nowa Solidarność, którą będziemy budować, to przede wszystkim szacunek dla pracy, dla tych, którzy budowali przez ostatnie 30 lat wolną Rzeczpospolitą, którzy są dumni z tradycji, różnorodności, którzy nigdy nie dadzą się dzielić - wyliczał prezydent Warszawy.

- Nowa Solidarność to walka z kryzysem klimatycznym, to walka o miejsca pracy, równe szanse w edukacji, o służbę zdrowia. Wszystko to zrobimy. Pierwszym zadaniem ruchu obywatelskiego w najbliższych tygodniach będzie to, by razem zbierać podpisy pod projektami ustaw obywatelskich, w tych kwestiach, które są dla nas najważniejsze, chociażby po to, by bronić praw kobiet - dodał. W planach są również projekty ustaw dotyczące subwencji oświatowej oraz planu stypendiów dla młodzieży z mniejszych miast i wsi.

- Te wybory pokazały, jaka jest siła kłamstwa i manipulacji, dlatego nie możemy się rozejść do domu, musimy w całej Polsce walczyć z kłamstwem i manipulacją, dotrzeć do wszystkich, którzy myślą inaczej, żeby przedstawić im swój punkt widzenia, pokazać, że też się o nich troszczymy i chcemy wyciągnąć do nich rękę - mówił polityk.

Rafał Trzaskowski zadeklarował jednocześnie, że nie zrezygnuje z pracy w stołecznym ratuszu i będzie zaangażowany w nią "w stu procentach".