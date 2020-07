Los Platformy w rękach Trzaskowskiego. "Jesteśmy trochę skazani na Rafała. Nie mamy w tej chwili innego atutu w ręku"

- Uratował Platformę, ściągnął nas znad przepaści. Każdy ma tego świadomość. Najgorsze jest to, że teraz nawet nie mamy tak naprawdę jak mu się odwdzięczyć - mówi w rozmowie z Gazeta.pl pracujący przy ostatniej kampanii polityk Platformy, gdy pytamy go o pozycję Trzaskowskiego w partii. Z kolei jeden ze sztabowców Trzaskowskiego dodaje: - Wszyscy wiedzą, że te wybory i sam Rafał to ogromny potencjał, którego nie wolno nam zmarnować.

W Platformie trwają więc gorączkowe rozważania, co zrobić, żeby z bądź co bądź przegranych wyborów wyjść zwycięsko. To bowiem dopiero druga sytuacja w ciągu ostatnich pięciu lat, że opozycja mimo przegranej, uzyskała coś dla siebie. Jesienią 2019 roku udało jej się odbić z rąk PiS-u Senat i był to zysk jak najbardziej wymierny. Teraz takiego politycznego łupu nie ma, ale wynik Trzaskowskiego i kapitał zgromadzony w kampanii są dla opozycji drogowskazem, którędy podążać, żeby w przyszłości pokonać obóz "dobrej zmiany".

Rafał i długo, długo nic

W Platformie po raz pierwszy od lat po wyborach nie ma wielkiej smuty, wzajemnych oskarżeń i atmosfery krwawych rozliczeń. Jest złość i rozczarowanie, bo zwycięstwo było o włos, ale niemal wszyscy są zgodni, że kampania Trzaskowskiego była naprawdę dobra. Zwłaszcza, jeśli wziąć pod uwagę warunki, w jakich była prowadzona. Pojawiają się nawet głosy, że była to najlepsza kampania Platformy w historii.

Także wynik Trzaskowskiego (10 018 263 głosów) robi olbrzymie wrażenie. Żaden polityk Platformy w historii nie zdobył tylu głosów w wyborach prezydenckich. W 2005 roku Donald Tusk, gdy przegrywał prezydenturę z Lechem Kaczyńskim, uzyskał 7 022 319 głosów. Bronisław Komorowski również nie zbliżył się nawet do bariery 10 mln głosów - 2010 roku uzyskał ich 8 933 887, a w 2015 8 112 311. Rezultat Trzaskowskiego, mimo porażki, jest trzecim w historii wyborów prezydenckich po 1989 roku. Lepszymi wynikami mogą pochwalić się jedynie Lech Wałęsa w 1990 (10 622 696 głosów) i Andrzej Duda w 2020 roku (10 440 648).

W sztabie prezydenta Warszawy szacowano, że przekroczenie pułapu 10 mln głosów zapewni prezydenturę. Można powiedzieć, że sztabowcy mieli rację, jednak nie przewidzieli, że kandydat Zjednoczonej Prawicy przekroczy ten próg znacznie wyraźniej od Trzaskowskiego. Sztab wiceszefa Platformy spodziewał się, że Duda otrzyma około 9,5 mln głosów.

Zrobiliśmy 120 proc. normy, a koniec końców PiS i tak wyciągnęło z kieszeni dodatkowy milion wyborców i wygrało

- nie kryje rozczarowania jeden ze sztabowców Trzaskowskiego.

Jest też jednak druga strona medalu. Dwa miesiące temu w Platformie nikt nie śmiałby myśleć, że ich kandydat zdobędzie ponad 10 mln głosów. Przegrana boli, ale płynie z niej cenna lekcja i nadzieja na przyszłość. Opozycja, zwłaszcza Koalicja Obywatelska, nie odchodzi z tych wyborów z pustymi rękami. Ma kapitał, który w kolejnych miesiącach i latach może spożytkować, żeby przynajmniej spróbować odwrócić układ sił na politycznej szachownicy. Tym kapitałem jest właśnie Trzaskowski.

Jesteśmy trochę skazani na Rafała. Nie mamy w tej chwili żadnego innego atutu w ręku

- przyznaje nam polityk dobrze znający Trzaskowskiego. - Ten wynik jest tylko dzięki niemu. On sobie zbudował tę kampanię, on dobrał współpracowników, on nią w dużej mierze zarządzał, on zrobił 10 mln głosów - mówi nam inny z naszych rozmówców, który pracował przy wielu kampaniach PO. Dodaje, że Platforma chce w oparciu o Trzaskowskiego budować swoją polityczną przyszłość:

Jeśli tylko będzie zainteresowany, to z całą pewnością. Rafał to najlepsze, co dzisiaj mamy. Absolutnie i niepodważalnie. Jest on, długo, długo nic, a dopiero potem cała reszta naszych polityków

Trzy prace Trzaskowskiego

Przed Platformą, czy też Koalicją Obywatelską, stoją jednak trzy zasadnicze wyzwania. Używając mitologicznej metafory - trzy prace Trzaskowskiego. Pierwsza jest taka, żeby zatrzymać - jeśli nie przy KO, to chociaż przy samym Trzaskowskim - 10 mln osób, które poparły prezydenta stolicy w drugiej turze wyborów. To będzie nie lada sztuka, bo mniej więcej 40 proc. tej grupy, to wyborcy, którzy poparli Trzaskowskiego na zasadzie "mniejszego zła" albo antyPiS-u. Teraz Trzaskowski i Koalicja Obywatelska muszą wymyślić coś, żeby ich zatrzymać, zdobyć zaufanie, nawiązać więź.

Drugim wyzwaniem - równie poważnym, a być może nawet poważniejszym - jest pozbycie się negatywnego elektoratu Platformy, który był największym balastem Trzaskowskiego w niedawno zakończonej kampanii. Jeśliby się to udało, Platforma miałaby szansę znacząco poszerzyć swoją bazę wyborców. Logo i nazwa partii u bardzo wielu Polaków wciąż wywołują negatywne emocje. Dość powiedzieć, że większy efekt odpychający w minionych latach miała dla Polaków Platforma niż Prawo i Sprawiedliwość. Rządzący umiejętnie wykorzystywali to, że znaczna część wyborców bardzie nie chce powrotu do władzy Platformy, niż życzy sobie odsunięcia od władzy PiS-u (nawet mając świadomość licznych nadużyć tej formacji na wielu płaszczyznach).

Wreszcie wyzwanie trzecie. Zmiana sposobu postrzegania sceny politycznej, partnerów politycznych i wyborców przez Platformę. Trzaskowski przez całą swoją kampanię mówił o odbudowie wspólnoty, dialogu i nowej jakości w polityce. Kiedy przegrał drugą turę, jego polityczne, medialne i wyborcze zaplecze rozpoczęło polowanie na czarownice, szukając winnych porażki wszędzie, tylko nie w Platformie, Koalicji Obywatelskiej czy sztabie kandydata. Oberwało się innym politykom opozycyjnym, mediom, które jawnie nie wspierały Trzaskowskiego i, tradycyjnie już, wyborcom PiS-u, którzy jakoby nie dorośli do demokracji i "sprzedali się za socjal". Z takim językiem i taką wizją świata wyborczego kapitału Trzaskowskiego nie uda się wykorzystać. Platforma musi wyzbyć się chęci dominacji na wszelką cenę i poczucia, że coś się jej należy, bo ona jako jedyna strzeże polskiej demokracji. Żaden wyborca nie zagłosuję na partię czy też polityka, który okazuje mu pogardę i swoją wyższość. Pora wreszcie to zrozumieć.

Nowa Platforma

W Platformie te problemy, przynajmniej w części, zostały chyba zdiagnozowane. Może o tym świadczyć niedawna wypowiedź przewodniczącego Borysa Budki. Na antenie RMF FM zapowiedział, że do końca lipca zostanie opracowana nowa formuła współpracy Koalicji Obywatelskiej, w której skład wchodzą obecnie Platforma, Nowoczesna, Inicjatywa Polska i Zieloni.

Ważniejszy jest program, ważniejsza jest formuła działania, ważniejsze są sprawne struktury aniżeli zajmowanie się nazwą czy partyjnym logo. To jest kwestia wtórna

- dodał Budka, dając do zrozumienia, że po wakacjach Platformę może czekać poważny rebranding.

Swoimi słowami wywołał całą lawinę spekulacji, także we własnej partii.

Wygląda na to, że Borys trochę wyszedł przed szereg, bo ten ruch nie był konsultowany z władzami partii. A tym różnimy się od PiS-u, że mamy przewodniczącego, a nie prezesa i takie decyzje nie zapadają u nas jednoosobowo

- mówi nam jeden z polityków Platformy.

Kości zostały jednak rzucone i temat żyje już własnym życiem. Wiadomo, że Platforma czeka na analizy socjologiczne i marketingowe na temat zakończonej kampanii. Pozwolą one m.in. ocenić, czy i jak wielkim balastem dla kandydata były właśnie szyld i nazwa partii. W PO słychać, że jeśli w starej formule nie udało się pokonać PiS-u przy sześciu kolejnych podejściach, to może najwyższy czas spróbować czegoś nowego.

Polityk z otoczenia Trzaskowskiego:

W partii jest dzisiaj wielki smutek i niedosyt po wyborach, ale też potworny głód zwycięstwa. Dlatego jeśli propozycja zmiany nazwy i logo byłaby sensowna, myślę, że większość partii by na to przystała

Co kryje się pod słowem "sensowna"? Przede wszystkim to, żeby zasygnalizowane przez przewodniczącego Budkę zmiany nie ograniczyły się do wchłonięcia "przybudówek" - Nowoczesnej, Inicjatywy Polska i Zielonych - i wymyślenia nowej nazwy partii. Z drugiej strony, partyjny aktyw boi się też chaosu, czyli wywrócenia wszystkiego do góry nogami, co spowoduje, że po wprowadzonych zmianach przez wiele miesięcy nowa formacja będzie "układać się" od środka.

Dwóch konsulów

Solidny rebranding Platformy albo nawet całej Koalicji Obywatelskiej jest podyktowany tym, żeby jak najlepiej wykorzystać potencjał Trzaskowskiego. W ostatnich dniach w partii i wokół niej pojawiło się sporo potencjalnych scenariuszy dotyczących tego, co dalej.

Sam Trzaskowski mówił o tym, że w trakcie kampanii udało się stworzyć wielki ruch obywatelski. Chociaż jest to diagnoza mocno na wyrost, to właśnie taka formuła działania, wykraczająca znacznie poza samą Koalicję Obywatelską, jest na pewno jedną z opcji. Drugą możliwością jest wspomniany już gruntowny rebranding Platformy i Koalicji Obywatelskiej, dzięki któremu nie zawadzałyby już wizerunkowo Trzaskowskiemu.

Pojawiły się też spekulacje o zwiększeniu roli i wpływów Trzaskowskiego w samej Platformie. Wbrew pozorom nie jest to łatwa sztuka, bo mówimy o wiceszefie partii. Tajemnicą poliszynela jest zaś to, że prezydent Warszawy wcale nie pali się do odbijania sterów partii z rąk obecnego przewodniczącego.

Rafał nie nadaje się na przewodniczącego partii, nie jest typem organizatora i zakulisowego gracza. Zresztą on nawet nie chciałby być tym przewodniczącym, akurat to go nie interesuje

- mówi nam dobrze zorientowany polityk PO. Potwierdza to osoba znająca Trzaskowskiego: - Rafał powinien być twarzą, symbolem, magnesem na wyborców. Do zarządzania partią raczej się nie nadaje.

W grze jest też wariant, o którym jako pierwszy napisał "Dziennik Gazeta Prawna" - dwóch konsulów, czyli duet Budka - Trzaskowski. Miałby to być powrót do złotych czasów Platformy, gdy Donald Tusk i Grzegorz Schetyna dzielili między siebie kluczowe obowiązki. Tusk jako przewodniczący odpowiadał za wizerunek, pozyskiwanie wyborców i strategię, a Schetyna jako sekretarz generalny trzymał ugrupowanie w ryzach oraz zapewniał jego sprawne działania na co dzień i w kampaniach.

W tym wariancie Tuskiem miałby być Trzaskowski, a Schetyną Budka, chociaż to ten drugi jest formalnym szefem partii. W Platformie jest jednak wątpliwość, czy Budka zgodziłby się usunąć w cień i dał błyszczeć Trzaskowskiemu. Jest też obawa, że i tym razem skończyłoby się to wielką "wojną na górze" jak pomiędzy Tuskiem i Schetyną.

Koniec końców, na samej górze może być tylko jeden gracz

- mówi nam polityk Platformy, którego pytamy o tę koncepcję.

Nasz rozmówca zaznacza też, że Trzaskowski różni się od Tuska jako polityk. Z pewnością nie posiada jednej cechy, która była znakiem rozpoznawczym byłego premiera.

Rafał nie ma instynktu zabójcy. Tusk nie miał problemu ze zrzuceniem z sań każdego, jeśli wymagała tego sytuacja. Albo z wbiciem noża pod żebra. Rafał tego nie potrafi. Przynajmniej w tym momencie. Tusk się tego nauczył, być może Rafał też by się nauczył

- słyszymy.

Nie można wykluczyć, że ostateczna formuła działania będzie wypadkową opisanych scenariuszy. W rozważaniach nad przyszłością Platformy, Koalicji Obywatelskiej i samego Trzaskowskiego należy też pamiętać, że wiceszef PO wciąż zarządza stołecznym ratuszem i nie zamierza z tej pracy rezygnować.

Rafał jest przede wszystkim prezydentem Warszawy, ale ma też poczucie, że po tych wyborach jest kimś więcej niż tylko prezydentem Warszawy

- mówi nam posłanka Agnieszka Pomaska, członkini sztabu wyborczego Trzaskowskiego. I dodaje: - Przegraliśmy te wybory, ale nie przegraliśmy kampanii. Będziemy chcieli ten kapitał wykorzystać i sam Rafał na pewno też.