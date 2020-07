Gowin boi się "zemsty Kaczyńskiego"? Nieoficjalnie: Trwają rozgrywki, by odsunąć lidera Porozumienia

Zaraz po ogłoszeniu wyniku wyborów prezydenckich do debaty publicznej wrócił temat nadchodzącej rekonstrukcji rządu. Mówią o niej sami politycy PiS, którzy wskazują, że może ona dotyczyć m.in. "uszczuplenia" niektórych resortów. - Co do zmian personalnych, konstrukcji rządu i tego, czy będą te same resorty, czy niektóre z nich nie będą połączone, to o tym będzie informować przede wszystkim architekt obozu rządzącego, Jarosław Kaczyński - mówił na początku tygodnia Ryszard Czarnecki z PiS. Na pytanie, czy w związku z rekonstrukcją "Jarosław Gowin może spać spokojnie", odparł wymijająco: - Żaden polityk nie może być spokojny, każdy musi ciężko pracować.

Jarosław Gowin nie będzie już szefem Porozumienia? Nieoficjalnie: Spodziewa się zemsty Kaczyńskiego

Temat ukarania Gowina za to, że w związku z jego działaniami Prawu i Sprawiedliwości nie udała się operacja przeprowadzenia majowych wyborów, wciąż powraca. Jak informuje "Wyborcza", trwają zakulisowe rozgrywki, by szefujący Porozumieniu Gowin został osłabiony w strukturach własnej partii. - Za zamkniętymi drzwiami trwają negocjacje, by mógł z powrotem wejść do rządu. Ale Gowin nie wie, co go czeka. W kuluarach słychać, że spodziewa się zemsty prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego - relacjonowała dziennikarka "Wyborczej", Justyna Dobrosz-Oracz. Jak dodała, pojawiają się nieoficjalne doniesienia, że na czele Porozumienia mogłaby stanąć Jadwiga Emilewicz.

Tymczasem w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Jarosław Gowin podkreślił, że nie żałuje swojego stanowiska dotyczącego uniemożliwienia organizacji wyborów 10 maja. - Dzięki porozumieniu, które zawarliśmy z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, w Polsce odbyły się wybory demokratyczne, bezpieczne i wolne - powiedział. Jednocześnie wyraził się sceptycznie na temat pomysłów, o których coraz głośniej mówią rządzący:

Nie ukrywam mojego sceptycyzmu wobec hasła repolonizacji mediów. Można mówić o dekoncentracji, bo repolonizacja przeprowadzana ustawowo byłaby sprzeczna z prawem unijnym.

Jesteśmy przeciwni jakiemukolwiek ograniczaniu kompetencji samorządów. Reforma samorządowa nie jest udana w stu procentach, ale zmiany powinny służyć umocnieniu samorządów i zwiększeniu skuteczności ich działania. [...] Spekulacje dotyczące przyszłego rządu są dziś przedwczesne

- powiedział, wskazując, że Porozumienie ma "inną agendę" niż drugi koalicjant PiS, czyli Solidarna Polska.

Z kolei w rozmowie z Onetem Gowin stwierdził, że nie podobał mu się styl kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy. - Można mieć zastrzeżenia do retoryki - wskazał. Jak dodał, jest raczej spokojny o los Porozumienia i nie spodziewa się zerwania koalicji z PiS-em. - Nie ma takiej intencji - zaznaczył.

Jadwiga Emilewicz poinformowała, że z uwagi na kalendarz sejmowy rekonstrukcja może się odbyć najwcześniej po wakacjach. - Na pytanie, czy szef Porozumienia Jarosław Gowin wróci do rządu, odparła: - To będzie decyzja Gowina. Musi też odbyć rozmowę z Kaczyńskim - powiedziała w czwartek w Porannej Rozmowie Gazeta.pl.