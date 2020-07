Zobacz wideo Prezydent wkręcony przez Rosjan. "To nie jest powód do śmiechu"

Rząd nie zbierał się przez tygodnie, tymczasem premier Mateusz Morawiecki jeździł po Polsce, rozdawał "czeki' od rządu i opowiadał, że Rafał Trzaskowski to "wilk w owczej skórze". W "walce o reelekcję" premier odbył "ponad 200 spotkań z Polakami i konferencji w ciągu ostatnich dwóch miesięcy" - chwaliło premiera TVP Info.

- Dzięki tej współpracy, też między premierem a prezydentem, tej korelacji, udało się wygrać wybory - mówi w piątek na antenie TVN24 szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.

Jak opisuje Interia.pl, ta współpraca - i ataki na Trzaskowskiego - były elementem strategii wypracowanej na tajnych, nocnych spotkaniach Mateusza Morawieckiego i Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim. Wg informacji portalu partia chciała, by sam prezydent Duda włączył się w ataki na konkurenta, ale wziął to na siebie Morawiecki. Do "zacieśnienia współpracy" miało dojść na kilka tygodni przed I turą wyborów. Po tych ustaleniach pojawiło się zdjęcie premiera i prezydenta, którzy razem jedzą obiad i piją piwo. Jednym z celów tej współpracy było pokazanie wyborcom perspektywy dobrych relacji premiera i prezydenta w przypadku wygranej Dudy - w przeciwieństwie do "wojny", przed którą PiS ostrzegał w razie wygranej Rafała Trzaskowskiego.

Wg Interii współpraca rządu i prezydenta w kampanii przez jakiś czas "była utrzymywana w tajemnicy". Miała o niej do pewnego momentu nie wiedzieć nawet centrala PiS.

Cytowany anonimowo rozmówca z otoczenia premiera mówi, że "wielką rolą" Morawieckiego było "odarcie konkurenta z wiarygodności" i "wykazanie niekompetencji" m.in. w zarządzaniu Warszawą, dzięki czemu prezydent "nie musiał tego brać na siebie".