Media cytują hiszpański portal wychwalający Dudę. Jego założyciel został skazany za mowę nienawiści

Depeszę Polskiej Agencji Prasowej opublikował m.in. portal tvp.info. Internetowy dziennik Hispanidad zwrócił uwagę na wyznanie Andrzeja Dudy w kontekście rzekomych ataków "całej Europy". Według witryny Dudę posądza się o prawicowy ekstremizm przez to, że polski prezydent nie wstydzi się swojego wyznania. "Nie (jest ekstremistą), jest katolikiem i nie wstydzi się tego. To dlatego po zwycięstwie wyborczym pojechał do sanktuarium na Jasną Górę, gdzie czci się wizerunek patronki kraju" - czytamy w omówieniu artykułu.

REKLAMA

Hispanidad to w rzeczywistości prawicowy i raczej niszowy periodyk. Wystarczy spojrzeć na jego media społecznościowe - ponad dwa tysiące "polubień" na Facebooku i ok. ośmiu tysięcy na Twitterze.

Eulegio López skazany za homofobiczne tezy

Felieton napisał Eulogio López, to założyciel i szef portalu. Jest skrajnie prawicowym publicystą, który w 2018 roku został skazany na sześć miesięcy więzienia za łączenie homoseksualizmu z pedofilią. Jak czytamy w portalu 20minutos.es, w opublikowanym pięć lat temu w internecie filmie Lopez przekonywał, że homoseksualizm i pedofilia to "gałęzie wyrastające z tego samego pnia". Homoseksualizm nazwał też "nieludzką degeneracją".