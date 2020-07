Zaprzysiężenie Dudy jednak w Sejmie. Krytyczny raport komisji PE wobec Polski [PODUSMOWANIE DNIA]

Zaprzysiężenie Andrzeja Dudy na drugą kadencję odbędzie się jednak w Sejmie, choć w czwartek pojawiły się nieoficjalne informacje o tym, że prezydent może złożyć przysięgę na Stadionie Narodowym. Komisja Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego przyjęła krytyczny wobec Polski raport, w którym zwróciła się do Rady i Komisji Europejskiej o ponowne uruchomienie procedury z art. 7. Po przegranych wyborach komitet Rafała Trzaskowskiego złożył do Sądu Najwyższego protest wyborczy. Dołączono do niego też dwa tysiące indywidualnych zawiadomień o nieprawidłowościach.

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta