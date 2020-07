Isakowicz-Zaleski o głosowaniu w Sejmie. "Wierchuszka PiS musiała odwdzięczyć się władzom Kościoła"

Sejm nie zgodził się, by w państwowej komisji ds. pedofilii znalazł się ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, którego kandydaturę wysunęła Koalicja Polska oraz Konfederacja. "Nie miałem złudzeń, co do wyniku głosowania, bo wierchuszka Prawo i Sprawiedliwość musiała odwdzięczyć się władzom polskiego Kościoła za ustawiczne poparcie polityczne" - tak wynik sejmowego głosowania skomentował sam zainteresowany. W mediach społecznościowych odrzucenie kandydatury Isakowicza-Zaleskiego skomentowali też politycy i dziennikarze.

REKLAMA

Fot. Waldemar Kompała / AG

REKLAMA