Mosbacher odpowiedziała Macierewiczowi i Waszczykowskiemu. "Zabieram głos niezależnie od stanowiska"

Tuż przez II turą wyborów prezydenckich Antoni Macierewicz, poseł PiS i były minister obrony narodowej, zamieścił na Twitterze wpis skierowany do "zwolenników Platformy Obywatelskiej". Polityk wyszczególnił w nim liczne uchybienia i pomyłki, których - w jego opinii - partia ta się dopuściła.

"Obrona kłamstw TVN i agentury WSI, finansowanie prześladowców księdza Blachnickiego i kłamstwa smoleńskiego, wspieranie interesów rosyjskich i niemieckich, propaganda LGBT i pedofilii, demoralizacja dzieci i niszczenie rodziny, walka z Kościołem i naszą tradycją narodową, likwidacja WOT, IPN, CBA, polskiego sądownictwa i telewizji publicznej, a w rezultacie niepodległości to program, który chce się narzucić Narodowi Polskiemu. Dla mnie to zdrada i zaprzaństwo. Tym się różnimy" - napisał Macierewicz.

Mosbacher ostro zareagowała na słowa Macierewicza. W obronę wziął go Waszczykowski

W poniedziałek, już po wyborach, na wpis byłego szefa MON zareagowała ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. "W mojej ocenie tego typu dzielące i nienawistne wypowiedzi są okropne i godne pożałowania. Każdy przyzwoity człowiek powinien odrzucić tego rodzaju retorykę!" - stwierdziła Mosbacher.

Riposta ze strony Macierewicza pojawiła się już we wtorek rano. Były minister obrony podkreślił, że napisał "prawdę i tylko prawdę". Ocenił też, że ambasador USA w Polsce "nie są znane okoliczności śmierci ks. Blachnickiego i Jego inwigilacji przez SB". Co więcej, zarzucił Mosbacher, że "nie zna roli agentury komunistycznej w powstaniu TVN" oraz "nie zapoznała się z kartą LGBT Plus promującą seksualizację dzieci".

W dyskusję włączył się też były minister spraw zagranicznych, a obecnie europoseł PiS Witold Waszczykowski. "To jest niebywałe, aby ambasador podejmował publiczną polemikę polityczną z politykami kraju, w którym sprawuje funkcję dyplomatyczną" - ocenił Waszczykowski.

Ambasador USA odpowiedziała Macierewiczowi i Waszczykowskiemu. "Zabieram głos niezależnie od mojego stanowiska"

Wymiana zdań na linii amerykańska ambasador - politycy PiS jeszcze się nie zakończyła. W środę Mosbacher opublikowała w mediach społecznościowych kolejny wpis, w którym zwróciła się bezpośrednio do Macierewicza i Waszczykowskiego.

"Złożenie przysięgi jako ambasador nie oznacza, że odrzuciłam etykę, wartości i umiejętność odróżniania dobra od zła. Jeśli widzę, że historia jest zniekształcana lub interpretowana ze złych pobudek, zabieram głos niezależnie od mojego stanowiska" - napisała Mosbacher.

Wcześniej ambasador USA w Polsce "starła się" się na Twitterze z Beatą Mazurek, byłą rzeczniczką PiS, a obecnie europosłanką z ramienia tej partii. W dyskusję włączyło się nawet oficjalne konto Sejmu na Twitterze. Więcej na ten temat: >>>Wpis o "warknięciu" Mosbacher na oficjalnym koncie Sejmu. Grzegrzółka: Podjęliśmy "radykalne kroki"

Podczas środowej konferencji prasowej w Sejmie posłowie Konfederacji wysunęli postulat, by Mosbacher została uznana za persona non grata w Polsce. Jak twierdzą, ambasadorka USA w Polsce swoimi krytycznymi wobec polityków PiS wypowiedziami łamie konwencję wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych. - Wzywamy rząd, by przestał chować głowę w piasek i przestał udawać, że pani Mosbacher nie zachowuje się jak gubernator w Polsce - powiedział Robert Winnicki. >>>Konfederacja chce, by uznać ambasadorkę USA za osobę niepożądaną w Polsce. "Mosbacher go home"