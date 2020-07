Andrzej Duda krytykowany za obrócenie w żart akcji rosyjskich komików. "Nie szedłbym tą drogą"

We wtorek rosyjscy internetowi satyrycy - Władimir Kuzniecow i Aleksiej Stoliarow - opublikowali w sieci nagranie z rozmowy, którą przeprowadzili z prezydentem Andrzejem Dudą. Jej autentyczność potwierdził dyrektor biura prasowego Kancelarii Prezydenta Marcin Kędryna. Sprawę badają służby specjalne.

Prezydent był przekonany, że z gratulacjami po wygranych wyborach zadzwonił do niego sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

Zobacz wideo "Tusk mnie nie lubi". Rosyjscy youtuberzy wkręcili Andrzeja Dudę

W trakcie rozmowy Duda stwierdził m.in, że "koronawirus w Polsce jest pod kontrolą", a głównym źródłem odnotowanych w kraju zakażeń "mogłaby być Ukraina", ponieważ przebywa u nas obecnie wielu Ukraińców. Dodał też, że Donald Tusk nie darzy go zbyt wielką sympatią. Fałszywy sekretarz generalny wspomniał również, że były premier wręczył mu prezent z Polski, czyli... Żubrówkę.

Duda zażartował z akcji rosyjskich komików. "A można było po prostu milczeć. Prezydentura to nie mem"

Duda zdążył już w żartobliwy sposób odnieść się do akcji rosyjskich pranksterów. "W trakcie rozmowy zorientowałem się, że coś chyba jest nie tak. Sekretarz Generalny nie wymawia aż tak dobrze słowa 'żubrówka', choć głos był bardzo podobny" - napisał na Twitterze prezydent.

Wpis, w którym prezydent próbował obrócić całą sytuację w kolejny żart, szybko spotkał się z niezbyt przychylną reakcją polityków i dziennikarzy.

"Dobre otwarcie drugiej, innej kadencji" - tak wpis Dudy skomentował Tomasz Lis, redaktor naczelny "Newsweeka".

"Aha! Czyli to wszystko sarkazm był i to On wkręcił chłopaków, że niby uwierzył, że rozmawia z sekretarzem generalnym ONZ? To ok, nie wyczułem" - ironizował Artur Dziambor, poseł Konfederacji.

"A można było po prostu milczeć. Panie prezydencie, prezydentura to nie mem" - napisała Żaneta Gotowalska, dziennikarka "Gazety Wyborczej".

"Sprawa jest bardzo poważna. Więc próba obracania jej w żart, raczej rozwiązać jej nie pomoże. Nie szedłbym tą drogą" - ocenił Sławomir Sowiński, politolog z UKSW.

"Przynajmniej Prezydent potrafi się śmiać ze swojej wtopy. To na plus" - stwierdziła z kolei Katarzyna Lubnauer, posłanka Koalicji Obywatelskiej.

"Rozumiem, że pan prezydent stara się sprawę obrócić w żart, ale jest w tym coś mocno niepokojącego, że rosyjscy jajcarze bez problemu dodzwonili się do głowy naszego państwa. Co robią polskie służby specjalne? To nie Andrzej Duda został ośmieszony, ale aparat państwa polskiego" - tak do wpisu prezydenta odniósł się Krzysztof Adam Kowalczyk, dziennikarz "Rzeczpospolitej".