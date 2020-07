Konfederacja chce, by uznać ambasadorkę USA za osobę niepożądaną w Polsce. "Mosbacher go home"

Posłowie Konfederacji chcą, by uznać Georgette Mosbacher za persona non grata w Polsce. Jak twierdzą, ambasadorka USA w Polsce swoimi krytycznymi wobec polityków PiS wypowiedziami łamie konwencję wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych. - Wzywamy rząd, by przestał chować głowę w piasek i przestał udawać, że pani Mosbacher nie zachowuje się jak gubernator w Polsce - powiedział Robert Winnicki.

Konfederacja / Facebook

