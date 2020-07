Andrzej Duda dał się nabrać rosyjskim komikom. Zapis rozmowy

14 lipca na platformie YouTube pojawiło się nagranie rozmowy z prezydentem Polski Andrzejem Dudą, a rosyjskim komikiem Władimirem Kuzniecowem. Z nagrania wynika, że rozmówca podał się za sekretarza generalnego ONZ António Guterresa. Rozmowa odbyła się w języku angielskim. Zarejestrowano ją w poniedziałek, jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnych wyników drugiej tury wyborów prezydenckich.

W konwersacji poruszone zostały różne tematy. Rozmówca pytał m.in. o stan epidemii koronawirusa w Polsce, o relacje polsko-rosyjskie oraz o minione wybory prezydenckie. Pretekstem do nawiązania kontaktu były gratulacje dla wybranego na drugą kadencje Dudy.

Andrzej Duda, LGBT i Donald Tusk

Żartowniś powołując się na rzekomą rozmowę z Donaldem Tuskiem, wyraził obawę o to, że nasz prezydent może dyskryminować społeczność LGBT+, a sygnalizować miał mu to przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej. Duda zapewnił swojego rozmówcę, że z szacunkiem traktuje każdego człowieka i jednocześnie "poskarżył się", że Donald Tusk po prostu go nie lubi. Rozmówca poruszył również temat Rafała Trzaskowskiego, kontrkandydata w wyborach prezydenckich Andrzeja Dudy.

Poniżej prezentujemy stenogram z całej rozmowy przetłumaczony na język polski:

Zapis rozmowy z Andrzejem Dudą

Początek rozmowy

Andrzej Duda: Dzień Dobry Panie Sekretarzu Generalny.

Rozmówca: Dobry wieczór Panie prezydencie. Przede wszystkim gratuluję imponującego zwycięstwa.

Andrzej Duda: Dziękuję ekscelencjo.

Rozmówca: Polska ma bardzo duży wkład.

Andrzej Duda: Robimy co możemy (śmiech).

Rozmówca: (śmiech) Gdzie Pan teraz jest?

Andrzej Duda: Gdzie teraz jestem? W centralnej Polsce. Podróżuję.

Temat koronawirusa

Rozmówca: Jak wyglądają Wasze działania względem koronawirusa?

Andrzej Duda: W Polsce koronawirus jest pod kontrolą. Sytuacja nie jest zła, jest całkiem dobrze.

Rozmówca: Mam nadzieję, że nie miało to wpływu na wybory prezydenckie?

Andrzej Duda: Nie, nie, nie. Nie było zagrożenia ani żadnego wpływu na wyborców.

Rozmówca: Wiemy, że sytuacja u Waszego sąsiada, na Ukrainie jest teraz straszna. Martwi nas to.

Andrzej Duda: Tak, to trudna sytuacja, wiemy o tym. Na szczęście mamy tylko 38 tysięcy przypadków na 38 milionów mieszkańców. Liczba przypadków nie jest więc zbyt duża. Zmarło jedynie 1576 osób w czasie pandemii.

Rozmówca: Kto jest według Pana głównym źródłem koronawirusa?

Andrzej Duda: Głównym źródłem koronawirusa?

Rozmówca: Tak.

Andrzej Duda: Trudno powiedzieć. Może to być Ukraina, bo mamy sporo ludzi z tego kraju. Nie ma jednak wielu przypadków, więc sądzę, że sytuacja jest pod kontrolą.

Zwycięstwo w wyborach i nawiązanie do Donalda Tuska

Rozmówca: Dobrze. Gratuluję drugiego zwycięstwa.

Andrzej Duda: Dziękuję bardzo ekscelencjo.

Rozmówca: Prezydent Tusk dał mi kiedyś prezent z Polski w postaci Żubrówki.

Andrzej Duda: (śmiech)

Rozmówca: To bardzo mocny alkohol. Wie Pan, czemu o tym pamiętam? Rozmawiałem z nim wczoraj. Obawiał się, że będzie Pan dyskryminował osoby LGBT. Myślę, że to nie jest prawda?

Andrzej Duda: Ekscelencjo, ja ich nie dyskryminuję, naprawdę. Darzę ogromnym szacunkiem każdego człowieka.

Rozmówca: Nie wiem, dlaczego tak się zamartwiał tym tematem.

Andrzej Duda: Była duża dyskusja podczas kampanii na różne tematy. On mnie nie lubi (śmiech).

Rozmówca: Donald wyraził obawę o relacje z Unią Europejską i Niemcami. Twierdzi, że się pogorszą.

Andrzej Duda: (westchnienie)

Temat pomników w Polsce i odwołanie do Władimira Putina

Rozmówca: Z innej beczki. Pan ciągle walczy i podziwiam Pana zwycięstwa. Trudna była też walka o niektóre pomniki w Polsce.

Andrzej Duda: Tak, to była trudna walka.

Rozmówca: Chodzi mi o sporo walk z pomnikami Armii Czerwonej w Polsce.

Andrzej Duda: Nie, nie, nie było ich dużo. Było kilka przypadków, ale nie jest to wielki problem.

Rozmówca: Słyszałem, że jest problem z panem Putinem.

Andrzej Duda: Prowadzimy z panem Putinem dyskusję o historii. Oskarżył nas o wywołanie II wojny światowej.

Rozmówca: Wie Pan, że Rosja miała duży udział w zwycięstwie.

Andrzej Duda: Tak, wiem o tym bardzo dobrze. Problemem jest to, że oni nas okupowali po II wojnie.

Relacje z Ukrainą. Rozmówca zapytał o odzyskanie przez Polskę Lwowa

Rozmówca: Nie chce pan odebrać terenów Ukrainy. Myślę, że wiele osób byłoby skłonnych Pana poprzeć.

Andrzej Duda: Na Ukrainie?

Rozmówca: Tak, We Lwowie i wielu innych miejscach.

Andrzej Duda: Słucham!?

Rozmówca: We Lwowie i wielu innych miejscach…

Andrzej Duda: Nie! To jest Ukraina!

Rozmówca: Ok, przejmujemy się tą sprawą

Andrzej Duda: Nie. Nie ma na ten temat dyskusji w Polsce. To jest Ukraina.

Rozmówca: Dobrze.

Andrzej Duda: To nie jest przedmiot dyskusji politycznej w Polsce. Żadna siła polityczna w Polsce tego nie proponuje.

Rozmówca: Kiedy zadzwonię do prezydenta Zełenskiego, to mu o tym wspomnę. Na pewno będzie zadowolony.

Andrzej Duda: Mamy bardzo dobre stosunki z Ukrainą. Wspieramy ich.

Rozmówca: Zełenski to dobry facet?

Andrzej Duda: Zełenski? Moim zdaniem tak.

Wybory prezydenckie. Rozmowa o Rafale Trzaskowskim

Rozmówca: Tak przy okazji, miałem ciekawą sytuacją. Pana rywal, Rafał Trzaskowski, zadzwonił do mnie wczorajszego dnia. Poprosił mnie, abym pogratulował mu jego zwycięstwa i zapewnił, że to on wygrał. Niestety, pogratulowałem mu.

Andrzej Duda: Tak?

Rozmówca: Tak

Andrzej Duda: (śmiech) Kiedy do tego doszło?

Rozmówca: Wieczorem waszego czasu.

Andrzej Duda: To dziwne.

Rozmówca: Pewnie był pijany.

Andrzej Duda: To dziwne!

Rozmówca: Dokładnie

Andrzej Duda: Jestem zaskoczony…

Rozmówca: To niewiarygodne.

Andrzej Duda: Miałem 1 procent więc głosów od niego. Około pół miliona głosujących więcej poparło mnie.

Rozmówca: Powiedział, że próbował Pan oszukiwać, ale on temu zapobiegł..

Andrzej Duda: Nie, nie, nie…

Relacje z NATO i Donaldem Trumpem

Rozmówca: Ok. Mam nadzieję, że z Polską będzie dobrze. Mam również nadzieję, że wszystko będzie dobrze z pańską współpracą z Trumpem.

Andrzej Duda: Wszystko będzie dobrze, panie Sekretarzu Generalny. Czekam na oficjalne wyniki wyborów. Myślę, że ogłoszą je za godzinę.

Rozmówca: Czy prezydent Trump już panu pogratulował?

Andrzej Duda: Jeszcze do mnie nie dzwonił, ale może wysłała oficjalny list. Nie jestem pewien, ponieważ nie jestem w Warszawie.

Rozmówca: Wiem, że macie dobrą współpracę w NATO.

Andrzej Duda: Tak, mamy bardzo dobre relacje z NATO.

Koniec rozmowy