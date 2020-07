Donald Tusk po raz pierwszy o wynikach wyborów: Nie ma złych wyborców. Nie ma też złych regionów

Donald Tusk odniósł się do wyników wyborów prezydenckich w Polsce na Twitterze. To jego pierwszy wpis od czasu drugiej tury wyborów, kiedy to zachęcał do oddania głosu.

Donald Tusk odniósł się do wyników wyborów. "Nie ma złych wyborców"

- Nie ma złych wyborców. Nie ma też złych regionów. Jest zła, skorumpowana i agresywna władza. To ona dzieli, by rządzić. Walczmy z nią, nie między sobą - napisał Donald Tusk.

W czasie drugiej tury Donald Tusk oddał swój głos w rodzinnym Sopocie razem z małżonką Małgorzatą oraz córką Katarzyną. - Twój głos nie jest gorszy niż mój - w ten sposób były premier zachęcał do oddania głosu, nawiązując do tytułu głośnej piosenki Kazika, przez którą doszło do rozłamu w programie Trzecim Polskiego Radia.

"To dobra chwila, aby uwolnić Andrzeja i Rafała od naszych sporów"

W czasie kampanii wyborczej Donald Tusk wielokrotnie zabierał głos na temat bieżących wydarzeń politycznych. Twierdził, że żyjemy w wyjątkowych czasach wielkich zmian, a kampania wyborcza rozczarowała swoim poziomem merytorycznym. Zachęcał również Jarosława Kaczyńskiego do wycofania się z uczestniczenia w jej przygotowywaniu. - "Chodźmy Jarosławie na długi wspólny spacer, pogadamy o dawnych czasach. To dobra chwila, aby uwolnić Andrzeja i Rafała od naszych sporów i emocji. I nie musimy brać ochrony, ze mną będziesz bezpieczny".

Po pierwszej turze głosowania przewodniczący EPL zwrócił się z apelem do wyborców Krzysztofa Bosaka. - Różni nas prawie wszystko, dlatego będziemy chcieli z Wami WYGRAĆ. Z PiS-em wiele Was łączy, dlatego będą chcieli Was ZNISZCZYĆ. Są w tym naprawdę nieźli - napisał wówczas były premier.

Zwycięzcą drugiej tury wyborów prezydenckich okazał się Andrzej Duda. Urzędujący prezydent wygrał z wynikiem 51,03 proc. głosów, pokonując Rafała Trzaskowskiego, który zdobył 48,97 proc. głosów. To drugi przypadek w historii III RP, kiedy jedna osoba będzie sprawowała urząd prezydenta przez dwie kolejne kadencje. Wcześniej udało się to Aleksandrowi Kwaśniewskiemu.