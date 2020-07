Georgette Mosbacher reaguje na wpis Macierewicza. "Dzielące i nienawistne wypowiedzi"

Były szef MON, a obecnie poseł PiS Antoni Macierewicz w czwartek opublikował na Twitterze wpis skierowany do "zwolenników Platformy Obywatelskiej".

"Obrona kłamstw TVN i agentury WSI, finansowanie prześladowców księdza Blachnickiego i kłamstwa smoleńskiego, wspieranie interesów rosyjskich i niemieckich, propaganda LGBT i pedofilii, demoralizacja dzieci i niszczenie rodziny, walka z Kościołem i naszą tradycją narodową, likwidacja WOT, IPN, CBA, polskiego sądownictwa i telewizji publicznej, a w rezultacie niepodległości to program, który chce się narzucić Narodowi Polskiemu" - stwierdził Macierewicz.

"Dla mnie to zdrada i zaprzaństwo. Tym się różnimy" - dodał były minister obrony narodowej.

W poniedziałek wieczorem na ów wpis zareagowała ambasador Stanów Zjednoczonych Georgette Mosbacher. "W mojej ocenie tego typu dzielące i nienawistne wypowiedzi są okropne i godne pożałowania. Każdy przyzwoity człowiek powinien odrzucić tego rodzaju retorykę!" - napisała na Twitterze.

Georgette Mosbacher kontra Beata Mazurek

Przed kilkoma dniami Georgette Mosbacher starła się w dyskusji na Twitterze z europosłanką Beatą Mazurek. Zaczęło się od wpisu byłej rzeczniczki PiS na temat debaty prezydenckiej przed drugą turą wyborów.

"Trzaskowski boi się debaty z Polakami. Woli ustawioną debatę w WSI 24 i niemieckim Onecie. To przykład pogardy dla wyborców z mniejszych miejscowości. Mieszkańcy Końskich i Polacy już niedługo wystawią mu rachunek" - napisała Mazurek.

Mianem WSI 24 Mazurek określiła stację TVN24. Europosłanka chciała w ten sposób zasugerować powiązania założycieli telewizji z wojskowym wywiadem PRL. Na te słowa dosadnie zareagowała Mosbacher. "[...] dobrze Pani wie, że szerzy Pani coś, co jest absolutnym kłamstwem, sugerując, że TVN to WSI. Powinna się Pani wstydzić. To jest poniżej godności osoby, która reprezentuje Polaków" - napisała.

Na to z kolei odpowiedziała Mazurek. "Antoni Macierewicz, pytany o twierdzenia raportu, że ITI powstał dzięki wojskowym służbom PRL, Macierewicz odesłał do wyjaśnień G. Żemka (tajnego współpracownika WSI), byłego dyrektora FOZZ, przyznał on, że był agentem służb wojska PRL. W raporcie napisano m.in., że wywiad wojskowy PRL 'podejmował wysiłki powołania firmy telewizyjnej'. Celem powołania tego rodzaju firmy miało być ułatwienie plasowania agentury na Zachodzie. Pozwany przez TVN wygrał" - napisała europosłanka.