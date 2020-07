"Wiadomości" TVP o "medialnym ataku na Dudę". "Miał przeciwko sobie zdecydowaną większość mediów"

W poniedziałek w "Wiadomościach" TVP wyemitowano materiał o mediach w Polsce - na pasku informacyjnym zatytułowano go "medialny atak na prezydenta Dudę". Komentowano w nim minioną kampanię prezydencką - padły zarzuty, że dziennikarze stacji i tytułów "przychylnych Rafałowi Trzaskowskiemu" chcieli doprowadzić do przegranej Andrzeja Dudy, ale im się to nie udało.

To była najdłuższa kampania wyborcza w historii Polski. Najdłuższa i najbardziej brutalna. Prezydent Andrzej Duda był atakowany na chyba wszystkie możliwe sposoby, także medialnymi kłamstwami i manipulacjami. Warto zaznaczyć, że miał przeciwko sobie zdecydowaną większość mediów

- mówiła prowadząca "Wiadomości", Danuta Holecka.

W materiale wskazano, że "media przychylne Rafałowi Trzaskowskiemu próbowały dzień po dniu niszczyć Andrzeja Dudę". - Bardzo dużo agresji i negatywnych emocji wypływało ze sztabów Platformy Obywatelskiej - komentował w "Wiadomościach" Karol Gac z "Do Rzeczy".

Następnie lektor płynnie przeszedł do wzmianek o "atakach mediów".

Innym, wstydliwym elementem były ataki w mediach. Ataki kłamstwami, manipulacjami i półprawdami. Sporej części na finiszu kampanii puściły już wszystkie hamulce

- można było usłyszeć w materiale "Wiadomości". Wówczas na ekranie pokazywane były siedziby telewizji TVN czy "Gazety Wyborczej". Padły np. zarzuty, że Kancelaria Premiera wydawała pieniądze na reklamy w tygodniku "Polityka", gdy ten "promował" Rafała Trzaskowskiego. Karol Gac mówił w materiale "Wiadomości": - Część dziennikarzy, część komentatorów, lepiej zrobiłaby, gdyby założyła własną partię polityczną. Przecież niektóre tygodniki, niektóre media, wprost zamieniły się w sztaby wyborcze, to one prowadziły de facto kampanię Koalicji Obywatelskiej.

Przytoczono też wypowiedź Jacka Karnowskiego, redaktora naczelnego prawicowych "Sieci".

Gdyby nie TVP i odporność psychiczna dziennikarzy, Andrzej Duda by nie wygrał

Po prostu zastraszono by, zmiażdżono by, połamano by kości wszystkim, którzy mają inne zdanie. I o to chodziło w tych wszystkich atakach na Telewizję Polską, żeby mieć możliwość bezkarnego manipulowania na całym społeczeństwie, żeby nie było kanałów, którymi idą sprostowania, którymi idą prawdziwe informacje, którymi idą choćby poglądy obecnego prezydenta, by tylko zakrzyczeć, zawrzeszczeć, o to chodziło

- mówił.

W "Wiadomościach" wskazywano też, że "Fakt", TVN, "Gazeta Wyborcza", Polityka", "Newsweek" to "media skrajnie antyrządowe", które otwarcie "wspierają opozycję".

Następnie obwieszczono:

Dziennikarze TVP włożyli wiele wysiłku w demaskowanie fake newsów i przedstawianie rzeczywistego obrazu sytuacji. Zapewne stąd Rafał Trzaskowski od pierwszego dnia ostro atakował dziennikarzy TVP

TVP, podobnie jak dziennikarze tygodnika "Sieci", "Gazety Polskiej", Radia Maryja oraz Telewizji Trwam przełamali monopol Platformy Obywatelskiej w mediach

Przytoczono także wypowiedź ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, Zbigniewa Ziobry. - W demokracji, wydaje się, że względna przynajmniej równowaga w mediach jest niezwykle potrzebna i nad tym powinniśmy się poważnie zastanowić - mówił.

OBWE o braku bezstronności mediów publicznych w kampanii

Przypomnijmy, że opinię na temat wyborów prezydenckich w Polsce wydała już specjalna misja OBWE, która się im przyglądała. Wskazano m.in. właśnie na brak bezstronności mediów publicznych podczas trwającej kampanii.

Mimo posiadania mandatu prawnego do zapewnienia otwartych i pluralistycznych radia i telewizji, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie monitorowała przed drugą turą sprawozdań medialnych poświęconych kampanii

Ustalenia kilku grup społeczeństwa obywatelskiego, które monitorowały media podczas kampanii, są zgodne z oceną Misji ODIHR z pierwszej rundy, zgodnie z którą telewizja publiczna nie wywiązała się z prawnego obowiązku bycia bezstronną, a relacje TVP zdecydowanie sprzyjały urzędującemu prezydentowi

Na finiszu kampanii wyborczej w "Gościu Wiadomości" w TVP wyemitowano wywiad z Andrzejem Dudą. - Co zrobić, żeby rzeczywiście to pan wygrał? - pytała wówczas prezydenta prowadząca Danuta Holecka.