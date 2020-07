Grabiec: "Będziemy namawiać Trzaskowskiego, by nie wracał do ratusza na cały etat". Później wyjaśnił

- Będziemy namawiać Rafała Trzaskowskiego, by nie wracał do ratusza na cały etat - powiedział w radiu TOK FM rzecznik Platformy Obywatelskiej, Jan Grabiec. Niektórzy zinterpretowali jego słowa jako zapowiedź tego, że Trzaskowski może opuścić Warszawę i przestać być jej prezydentem. Grabiec doprecyzowuje, że miał na myśli wyłącznie to, by kandydat KO "poświęcił też część swojego życia" na politykę krajową.

REKLAMA

4 Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl

REKLAMA