Andrzej Duda na wiecu: "polska rodzina to chłopak i dziewczyna!". "Powtarza ONR-owsko-kibolskie hasło"

- Te wybory rozstrzygną, co będzie dalej z Polską, i czy Polska będzie państwem opartym na wartościach. Idźcie do wyborów, namawiajcie swoich przyjaciół, sąsiadów - mówił Andrzej Duda podczas piątkowego spotkania wyborczego w Dębicy na Podkarpaciu. To jeden z bastionów PiS, w którym w pierwszej turze wyborów prezydenckich zdobył 52 procent głosów (na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało tam 23 procent uprawnionych).

Andrzej Duda: "Polska rodzina to chłopak i dziewczyna". "Wstyd"

W swoim przemówieniu Duda użył sformułowania "polska rodzina, chłopak i dziewczyna", wykorzystywanego w różnych wariantach przez skrajną prawicę oraz podczas marszów narodowców

Rodzina jest wartością najważniejszą. Ta rodzina to chłopak i dziewczyna, proszę państwa! Ta rodzina, to małżeństwo, które jest związkiem kobiety i mężczyzny, to jest rodzina! Nikt nie może na polskich dzieciach prowadzić eksperymentów, żadnych, także ideologicznych. Będzie potrzeba zmiany polskiej konstytucji

(...) Bohaterów nazywamy bohaterami, a zdrajców nazywamy zdrajcami. Taka Polska to jest Polska prawdy, Polska godności. A ja chcę Polski godności, chcę Polski dumy! Niech żyje Polska, niech żyje Polska, cześć i chwała bohaterom!

- wykrzykiwał Andrzej Duda do wyborców w Dębicy.

Bardzo podobnego sformułowania urzędujący prezydent użył w czwartek wieczorem podczas spotkania z wyborcami w Gorlicach w Małopolsce. - Jest bardzo wielu, myślę, że znakomita większość, tych, którzy chcą bronić polskiej rodziny i uważają, że rozwój kraju powinien być ukierunkowany przede wszystkim na nią - mówił. - Taką mamy ponad 1050-letnią tradycję, że polska rodzina to chłopak i dziewczyna! - wskazywał.

Wielu komentujących zwraca uwagę, że Andrzej Duda użył hasła kojarzonego m.in. z mową nienawiści wobec osób LGBT i chętnie wykorzystywanego na nacjonalistycznych \manifestacjach (także w innym wariancie: "chłopak, dziewczyna - normalna rodzina").

"A. Duda: 'polska rodzina to chłopak i dziewczyna'. Nie, wiele jest polskich rodzin, w których ciepło zapewniają matka i babcia, samotne matki, samotni ojcowie, rodzeństwo. Polska rodzina to też ta, w której wsparciem dla siebie są dwie/dwaj kochające/cy się kobiety/mężczyźni" - napisał dziennikarz RMF FM Patryk Michalski.

Janusz Schwertner z Onetu dodał: "Andrzej Duda: 'polska rodzina to chłopak i dziewczyna'. I szeroki uśmiech, od ucha do ucha po tej głębokiej myśli. Polska polityka".

"Polska rodzina to chłopak i dziewczyna - ględzi prezydent. Nie jest to prawda (bo np. rodzina to też para seniorów, żaden chłopak i dziewczyna), jest wstyd - gdy głowa państwa powtarza kibolsko-oenerowskie hasło" - napisał Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej.

Stanisław Krawczyk przypomniał, że na to hasło powoływał się w swoich zeznaniach mężczyzna, który wraz z partnerką przynieśli ładunki wybuchowe na Marsz Równości w Lublinie.

"Boże, Andrzej Duda krzyczy na wiecu 'normalna rodzina to chłopak i dziewczyna'" - stwierdził dodał Maciej Bąk z Radia ZET. "No, w zeszłym tygodniu zapowiadałam, że prezydent zacznie skandować 'normalna rodzina chłopak i dziewczyna' i jest, proszę bardzo" - dodała Dominika Długosz z "Newsweeka".

"Okładka 'Sieci' przedstawiła Trzaskowskiego jako bojówkarza Antify blokującego Marsz Niepodległości, a wyszło na to, że to 'Wyborcza' powinna przedstawić Andrzeja Dudę jako bojówkarza ONR-u" - ocenił Jakub Wencel.