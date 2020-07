Wybory 2020. Trzaskowski z niewielką przewagą w sondażu. Zbiera głosy tych, którzy nie głosowali w I turze

W badaniu przeprowadzonym przez IBRIS dla Onetu Rafał Trzaskowski ma 47,4 proc. poparcia., co oznacza wzrost o 1 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania, którego wyniki portal publikował 2 lipca. Andrzej Duda z kolei może liczyć na 45,7 proc. poparcia, co oznacza spadek o 3,3 pkt. proc. W badaniu uwzględniono 6,9 proc. osób niezdecydowanych. Jak mówi portalowi Marcin Duma, prezes pracowni, "wynik trzeba czytać jako remis".

Wybory prezydenckie 2020. Sondaż: Rafał Trzaskowski z nieznaczną przewagą

IBRIS ma też drugie zestawienie, w którym nie ma osób niezdecydowanych. Z niego wynika, że Andrzej Duda może uzyskać wynik od 46,1 proc. do 52,1 proc., a Rafał Trzaskowski od 47,9 do 53,9 proc. "Bardzo ważne jest jednak zastrzeżenie, które czyni pracownia. Niemalże remisowe wyniki należy odczytywać, biorąc pod uwagę przedziały poparcia dla kandydatów. Uwzględniając te zastrzeżenie" - pisze Onet.

Pracownia zbadała też, na kogo będą głosowali wyborcy, którzy nie brali udziału w pierwszej turze. W sondażu 53 proc. zadeklarowało głosowanie na Trzaskowskiego, a 34 proc. na Andrzeja Dudę.

Według badania frekwencja może wynieść 66,2 proc. Badanie przeprowadzono 9 lipca na próbie 1100 osób.