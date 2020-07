Wybory prezydenckie 2020. Andrzej Duda - sylwetka, wykształcenie, program wyborczy

Wybory prezydenckie 2020. Andrzej Duda - wiek, rodzina, wykształcenie

Andrzej Duda urodził się w Krakowie. W maju skończył 48 lat. Jego rodzice to naukowcy od lat związani z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Ojciec, Jan Duda, zajmuje się elektrotechniką, a matka, Janina Milewska-Duda, naukami chemicznymi.

Będąc jeszcze nastolatkiem, Andrzej Duda związał się z harcerstwem, które w sposób znaczący wpłynęło na jego życie. Pełnił funkcje drużynowego w 5 KDH "Piorun". W 1991 r. ukończył znane krakowskie liceum, po czym rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Jako przedmiot swoich zainteresowań wybrał prawo administracyjne. Po ukończeniu studiów, rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną na uniwersytecie. Swoją karierę naukową rozwijał pod okiem prof. Jana Zimmermana. W 2005 r. zdobył stopień naukowy doktora nauk prawnych przedkładając pracę pt. "Interes prawny w polskim prawie administracyjnym".

Wybory prezydenckie 2020. Andrzej Duda - żona, dzieci,

W 1994 r. Andrzej Duda poślubił Agatę Kornhauser, którą poznał w czasach liceum na przyjęciu urodzinowym swojego kolegi. Agata Kornhauser-Duda do czasu wyboru swojego męża na Prezydenta RP pracowała jako nauczycielka jęz. niemieckiego. Para ma jedną córkę, Kingę (ur. 1995), która poszła w ślady ojca i również ukończyła prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Wybory prezydenckie 2020. Andrzej Duda - program wyborczy, postulaty

Andrzej Duda stawia przede wszystkim na kontynuowanie programów socjalnych zapoczątkowanych w latach 2015-2020. Jego najważniejsze hasła wyborczych to wsparcie dla rodziny, rozwój wsi oraz budowanie bezpieczeństwa i niezależności Polski. Wśród szczegółowych rozwiązań postulowanych przez Andrzeja Dudę znajdziemy:

wprowadzenie dodatku solidarnościowego na czas pandemii koronawirusa, wynoszącego 1200 zł dla osób, które straciły pracę

utrzymanie programów socjalnych takich jak: "Rodzina 500 plus", "Dobry start" (300 zł wyprawki szkolnej) i 13 emerytura

wprowadzenie wakacji kredytowych na czas epidemii

wprowadzenie do konstytucji zakazu adopcji dzieci przez pary homoseksualne

przeznaczenie 4 mld zł na Fundusz Medyczny

promowanie polskich produktów rolnych za granicą

kontynuowanie wielkich inwestycji takich jak: przekop Mierzei Wiślanej i budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego

bon turystyczny w wysokości 500 zł na każde dziecko

Wybory prezydenckie 2020. Andrzej Duda - kariera polityczna

Z Prawem i Sprawiedliwością związał się w 2005 r. Do polityki wprowadził go Arkadiusz Mularczyk, który potrzebował prawnika do pomocy przy pisaniu projektów ustaw. W zaledwie rok później trafił do Ministerstwa Sprawiedliwości kierowanego przez Zbigniewa Ziobro.

Następnym krokiem w jego karierze politycznej było powołanie na stanowisko podsekretarza stanu w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Andrzej Duda związał się blisko z ówczesnym prezydentem, którego do dzisiaj nazywa swoim "mistrzem".

Andrzej Duda został posłem na Sejm RP w 2011 r. Mandat poselski dzierżył do 2014 r., kiedy przeniósł się do Parlamentu Europejskiego. W 2015 r. niespodziewanie został kandydatem PIS-u na urząd prezydenta. Pomimo niesprzyjających sondaży udało mu się wygrać w drugiej turze z ówczesnym prezydentem Bronisławem Komorowskim.