Wraca sprawa okładki "Faktu". Andrzej Duda: To było rzeczywiście oburzające. Podłe sugestie

W rozmowie Andrzeja Dudy w radiowej Trójce powróciła sprawa głośnej okładki "Faktu". Nagłówek wydania dziennika z ubiegłego piątku brzmiał "Trzymał córkę, bił po twarzy i wkładał jej rękę w krocze". Nad tekstem umieszczono duże zdjęcie prezydenta Andrzeja Dudy. Poniżej, mniejszym fontem dopisano: "Panie prezydencie, jak Pan mógł ułaskawić kogoś takiego?". Publikacja ta spotkała się z krytyką, w szczególności ze strony działaczy Zjednoczonej Prawicy.

Andrzej Duda: Ja bym sobie takich gazet w Polsce nie życzył

- To rzeczywiście było coś, co było po prostu oburzające. Tam można było dopatrzeć się różnych podłych sugestii czy prób zasugerowania czegoś - powiedział Andrzej Duda. Na uwagę dziennikarki prowadzącej rozmowę, że "taka natura tabloidów", prezydent odparł: - Ja bym sobie takich gazet w Polsce nie życzył.

Później Duda stwierdził, że "pochodzenie tego wydawnictwa, które jest właścicielem gazety 'Fakt', nie jest dla nikogo specjalną tajemnicą". - Natomiast były mocno uderzające we mnie artykuły rzeczywiście w niemieckich gazetach i dosyć nieprzyjemne zachowania ze strony niemieckich dziennikarzy. Trzeba sobie zadać pytanie: dlaczego? - powiedział prezydent.

Na pytanie o polsko-niemieckie relacje, Duda odpowiedział, że są one dobre. - Ale ja nie mówię o niemieckich władzach, tylko o niemieckich mediach. Jeżeli niemieckie władze wpływają na niemieckie media, to mówienie o wolności mediów w Niemczech musiałoby być czymś zabawnym - stwierdził.

O szczepieniach: Wolę nie eksperymentować na sobie

Prezydent odniósł się też do sprawy szczepień. Na koniec programu dziennikarka zapytała, czy rozważy zaszczepienie się przeciwko grypie. - Rozważę, ale z drugiej strony jest też tak, że mam takie doświadczenia wśród moich bliskich znajomych, że bardzo różnie bywało. Jedni się zaszczepili i dobrze znosili to zaszczepienie i później, gdy nawet zdarzyło im się zachorować na grypę, to przechodzili to lekko. Ale były też przypadki, że szczepienie zaszkodziło, a były również takie przypadki, że ktoś się zaszczepił i bardzo ciężko przeszedł grypę. Stąd ja wole nie eksperymentować na sobie - powiedział Duda.