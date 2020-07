Duda chce wsparcia PSL i Konfederacji, NIK wszczyna kontrolę [POLITYCZNE PODSUMOWANIE DNIA]

>>> W najnowszym sondażu Kantar Rafał Trzaskowski o włos pokonuje Andrzeja Dudę. Zagłosowanie na kandydata KO zadeklarowało 45 proc. badanych, a na urzędującego prezydenta 44 procent. Wszystko wskazuje na to, że walka o każdy głos będzie się toczyła do samego końca - 11 procent ankietowanych wciąż się waha, którego kandydata wybrać.

REKLAMA

>>> - Nie możemy się zgodzić na debatę, nad którą nie mamy kontroli. To mogłoby zaszkodzić Dudzie. Nie wiadomo, jak wypadłby w takim starciu - powiedział Onetowi wpływowy przedstawiciel TVP. Według ustaleń portalu, przed II turą wyborów prezydenckich nie ma już co liczyć na debatę z udziałem obu kandydatów - na to, by spotkanie Duda-Trzaskowski zorganizowały trzy największe telewizje, nie chce się bowiem zgodzić Jacek Kurski.

>>> Najwyższa Izba Kontroli poinformowała, że rozpoczęła się "kontrola doraźna" w związku z przygotowaniem wyborów prezydenckich, które były zaplanowane na 10 maja. Wybory tego dnia ostatecznie się nie odbyły, przeniesiono je na nowy termin - 28 czerwca.

>>> Nie tylko media, ale i opozycja odnotowują, że Jarosław Kaczyński nie uczestniczy aktywnie w kampanii Andrzeja Dudy, choć wcześniej wspierał prezydenta. Politycy PiS w środę w bardzo podobny sposób tłumaczyli nieobecność prezesa partii. Dowodzili, że to kampania prezydencka, więc to nie są wybory, w których "startuje PiS".

>>> Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że Jarosław Kaczyński naruszył dobra osobiste Radosława Sikorskiego, pomawiając go o zdradę dyplomatyczną - poinformował mecenas Jacek Dubois. Zgodnie z decyzją sądu prezes PiS ma wystosować wobec byłego szefa MSZ przeprosiny. "Oszczerca ponownie napiętnowany. W niedzielę nie dajmy się nabrać się na jego kłamstwa" - skomentował Sikorski.

>>> Andrzej Duda zwrócił się z apelem do przedstawicieli PSL i Konfederacji - ogłosił, że po 12 lipca zaprasza polityków na spotkania i rozmowy na temat Polski oraz kierunków jej rozwoju. - Jestem przekonany, że jest to możliwe. Dla dobra Polski, tej po 12 lipca, dla dobra Polski na następne lata - mówił prezydent w środę. - Chciałem zaapelować do wszystkich polityków i wszystkich tych, którzy są zaangażowani po stronie PSL, Koalicji Polskiej, Konfederacji. Szanowni państwo, spotkajmy się na spokojnie po 12 lipca, porozmawiajmy o tych sprawach, które są najistotniejsze. Proszę, by zrobili to wszyscy ci, którzy zasiadają w samorządach, którzy prowadzą sprawy publiczne - wskazywał Duda.

>>> Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk poinformował, że w związku z "sekwencją artykułów w niemieckich mediach" wezwał do MSZ chargé d'affaires Niemiec. Polska strona wskazuje, że publikacje "operują manipulacjami" i "stwarzają wrażenie zaangażowania po stronie jednego z kandydatów w wyborach prezydenckich".

>>> Rada Etyki Mediów niedawno skrytykowała "Wiadomości" za jednostronne przedstawianie wyścigu w wyborach prezydenckich. Flagowy program informacyjny TVP nazwano "narzędziem propagandy PiS nakierowanym na zohydzenie" kandydata Platformy. Telewizja Polska odpowiedziała na te zarzuty, twierdząc m.in.: "REM, po raz kolejny dała wyraz swego politycznego zaangażowania. Stanowisko REM wpisuje się w kampanię wyborczą kandydata Platformy Obywatelskiej".