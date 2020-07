Borys Budka: Nie przypominam sobie, by jakikolwiek prezydent wcześniej ułaskawił pedofila

- Nie przypominam sobie, by jakikolwiek prezydent wcześniej ułaskawił pedofila. Przypomnę, że postulatem Rafała Trzaskowskiego jest pełna jawność procedury ułaskawieniowej - powiedział na antenie Polsat News Borys Budka. Jak dodał szef PO i były minister sprawiedliwości, "nie może być tak, że nie usłyszeliśmy z ust pana prezydenta 'przepraszam'". Według Budki "jest jeszcze jeden ważny aspekt tej sprawy". - Przecież tam był pozytywny wniosek Prokuratora Generalnego. Przecież dziś potrzeba jak nigdy pomagać ofiarom przestępstw - stwierdził Budka.

Borys Budka: Andrzej Duda zdezerterował

Według polityka decyzja Andrzeja Dudy, by nie uczestniczyć w debacie z Rafałem Trzaskowskim w Lesznie, to "największy błąd tej kampanii". Zdaniem Budki prezydent "zdezerterował". - Bał się debaty, która wspólnie organizowana by była przez państwa stację. Wolał ustawkę z propagandystami Kurskiego. Przecież to pan prezydent swoim podpisem przeznaczył dwa miliardy złotych na tę propagandę - ocenił.

Szef PO skomentował też słowa Dudy na temat obowiązkowych szczepień. - Prezydent, który mówi, że szczepienia nie powinny być obowiązkowe, później mówi, że chodziło mu o inne szczepienia. [...] Dziwię się, że jeszcze nie ma głosu ministra zdrowia - skomentował.