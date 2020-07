Zdemolowana redakcja magazynu "Fakty". "Skutek kampanii obozu rządzącego przeciwko mediom opozycyjnym"

Jarosław Adkowski, dziennikarz "Magazynu VIP" i Piotr Szumlewicz, redaktor magazynu "Fakty", poinformowali, że we wtorek rano włamano się do ich redakcji. Zniszczono sprzęt i meble, ukradziono dyski twarde, a na ścianie namalowano swastykę i napisano "Fakty TVN wypad". Wygląda na to, że włamywacze pomylili redakcje i byli pewni, że demolują siedzibę TVN.

REKLAMA

"Oto skutek kampanii obozu rządzącego przeciwko mediom opozycyjnym"

Taki widok zastaliśmy rano w redakcji Magazynu VIP. Zniszczono sprzęt, serwerownię, ukradziono dyski twarde z laptopów i komputerów. Nie działa sieć i telefony. Nie damy się! Wrócimy!

- napisał na Facebooku Jarosław Adkowski.

Dziś rano bandyci włamali się do siedziby Magazynu Dialogu Społecznego, którego jestem redaktorem naczelnym. Porysowali ściany i zniszczyli sprzęt. Magazyn Dialogu Społecznego Fakty zmieszał się im z Faktem i Faktami. Oto skutek kampanii obozu rządzącego przeciwko mediom opozycyjnym. Wstyd i hańba, a zarazem podsumowanie podejścia do dialogu prezydenta i partii rządzącej

- stwierdził Piotr Szumlewicz.

Jarosław Adkowski zamieścił również treść maila, którego redakcja otrzymała w piątek: "Wypie***lajcie szkopy polski za te kłamstwa na naszego prezydenta wara od Polski. Hitlerowcy wy gnoje" [pisownia oryginalna - red.]. Wiadomość przyszła od nadawcy o pseudonimie Janusz Halifax.

- Policja prowadzi w tym momencie czynności mające na celu ustalenie sprawców ataku na redakcję – powiedział w rozmowie z Fakt24 podkom. Piotr Świstak z Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. To kolejny tego typu atak, z którym muszą mierzyć się dziennikarze. Przed dwoma laty nieznani sprawcy ukradli kilka laptopów i wysadzili sejf w siedzibie redakcji.