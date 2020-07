Sondaż zaufania. Andrzej Duda na prowadzeniu, Rafał Trzaskowski na podium

Sondaż zaufania został przeprowadzony przez firmę IBRiS na zlecenie portalu Onet.pl. Zwycięzcą rankingu jest prezydent Andrzej Duda, któremu ufa 50 proc. badanych. To jego najlepszy wynik od wielu miesięcy. Większym zaufaniem cieszył się tylko w listopadzie 2017 r (wówczas zaufanie do prezydenta deklarowało 51,1 proc. ankietowanych). Z badania wynika, że drugim najbardziej zaufanym politykiem w Polsce jest premier Mateusz Morawiecki. Szefowi rządu ufa 47,1 proc. respondentów. Na podium znalazł się także kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski, któremu ufa 43,6 proc. badanych.

Sondaż zaufania. Szymon Hołownia odnotowuje kolejny wzrost

Czwarty wynik należy do Szymona Hołowni, który zdobył zaufanie 43 proc. respondentów. To jego najlepszy wynik od momentu debiutu w sondażu zaufania w grudniu 2019 roku. Piąte miejsce zajął minister zdrowia Łukasz Szumowski, któremu z miesiąca na miesiąc ufa coraz mniej osób. W lipcu zaufanie do szefa resortu zdrowia zadeklarowało 38,3 proc. badanych, a w kwietniu 51,1 proc. W pierwszej dziesiątce znaleźli się także Jarosław Kaczyński (36,7 proc), Zbigniew Ziobro (32,9 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (31,7 proc.), Donald Tusk (31,3 proc.) oraz Robert Biedroń (27,7 proc.)

Badanie IBRiS dla Onetu zostało przeprowadzone 4 lipca metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie 1100 osób.