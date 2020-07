Jest Polska Fundacja Narodowa, będzie też Fundusz Patriotyczny. RMF FM: Morawiecki ma swój ukryty cel

Po co premier zapowiedział powstanie Funduszu Patriotycznego? Zwłaszcza że będzie miał on podobne cele - wynika z zapowiedzi - co osławiona Polska Fundacja Narodowa? Według RMF FM powodów jest kilka, m.in. to, że Mateusz Morawiecki nie ma wpływu na PFN, a powstanie nowego funduszu to też "ukłon" w stronę wyborców Konfederacji.

Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta