Szymon Hołownia: Ruch Polska 2050 wystartuje w najbliższych wyborach

Szymon Hołownia napisał o swoich planach politycznych na Twitterze. We wpisie z poniedziałku 6 lipca poinformował, że ruch Polska 2050 wystartuje w kolejnych wyborach, a jego część może zostać przekształcona w partię polityczną.

"Po dwudziestu latach XXI w. czas już na coś innego w polskiej polityce. My nie idziemy tego systemu zniszczyć, tylko go reformować" - zapewnił Szymon Hołownia.

Sondaż: Partia Szymona Hołowni trzecią siłą w parlamencie

Z najnowszego sondażu IBRiS dla portalu Onet wynika, że jeżeli wybory parlamentarne odbyłyby się w najbliższą niedzielę, partia Szymona Hołowni weszłaby do parlamentu jako jedno z sześciu ugrupowań. Badanie pokazuje, że na PiS zagłosowałoby 38 proc. badanych, a na Koalicję Obywatelską 23,6 proc. Polska 2050 byłaby trzecią siłą w parlamencie. Na partię Szymona Hołowni zagłosowałoby 11,9 proc. respondentów. Oprócz tego do parlamentu weszłyby Lewica (7,3 proc.), Konfederacja (7,3 proc.) oraz PSL - Koalicja Polska (5,2 proc.).

Szymon Hołownia cieszy się także dużym zaufaniem społecznym. Z innego sondażu IBRiS dla Onetu wynika, że jest jednym z najbardziej zaufanych kandydatów na prezydenta. Pierwsze miejsce w rankingu zaufania zajął Andrzej Duda (ufa mu 50 proc. respondentów), a druga pozycja należy do Rafała Trzaskowskiego (zaufanie do niego zadeklarowało 43,6 proc. badanych). Ostatnie miejsce na podium należy właśnie do Szymona Hołowni, któremu ufa 43 proc. ankietowanych.