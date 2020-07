KO chce komisji śledczej ws. zakupów i zamówień związanych z koronawirusem. "Rozliczanie państwa PiS"

Borys Budka, lider PO, w imieniu Koalicji Obywatelskiej, przekazał, że złożony został wniosek o powołanie komisji śledczej. Komisja miałaby zająć się zbadaniem nieprawidłowości wokół zamówień i zakupów, jakich dokonywano w trakcie epidemii koronawirusa. - Składamy wniosek o powołanie sejmowej komisji śledczej do sprawy wyjaśnienia nieprawidłowości związanych z realizacją zamówień w obszarze COVID-19 - ogłosił Budka na konferencji w Sejmie.

Jak wyliczał Borys Budka, "zaczęło się od maseczek" (zamówienia na maseczki - red.). - Później było tylko gorzej, dzięki interwencjom poselskim i niezależnym dziennikarzom dowiadujemy się o kolejnych sytuacjach, w których Skarb Państwa i pieniądze podatników zostały narażone na olbrzymie straty - mówił.

Koalicja Obywatelska chce komisji śledczej ws. zamówień w trakcie epidemii

Lider PO wskazał, że do Polski wciąż nie dotarło 1300 respiratorów. - Skala nieprawidłowości, która mogła mieć miejsce podczas zakupów, jest olbrzymia, ale również skala zaniedbań polskich służb i Prokuratury. Przypomnę, że do dziś nie otrzymaliśmy żadnych rzetelnych informacji ze strony śledczych, w jaki sposób badane są kwestie związane z tymi bulwersującymi zakupami - powiedział.

Budka wskazał na jeszcze inne zastrzeżenia opozycji co do całej sytuacji. Chodzi o zmianę przepisów, do której doszło już w trakcie epidemii. Zamówienia związane z epidemią i COVID-19 zostały wyłączone z Prawa zamówień publicznych, a zamawiający przestali podlegać odpowiedzialności karnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W samym procederze uchwalania przepisów dotyczących zwalczania skutków COVID-19 znalazły się przepisy, które wprowadziły bezkarność dla tych, którzy mogą łamać prawo w takim procederze. Przypomnę, że wyłączono karalność za przestępstwa z artykułów 296 i 231 Kodeksu karnego

- oznajmił Budka. Dodał przy tym, że "mogliśmy mieć do czynienia" z sytuacją, w której było to z góry zaplanowane, aby takie nadużycia "bezkarnie tuszować". Zapowiedział, że komisja śledcza to początek: - Rozpoczynamy proces rozliczania państwa PiS.