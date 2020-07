Ułaskawiony przez Dudę mężczyzna nie przyznawał się do winy. Żądał przebadania córki wariografem

Sprawę ułaskawienia mężczyzny skazanego nadużycia seksualne wobec swojej córki jako pierwsza opisała "Rzeczpospolita". Dziennik donosił, że prezydent skorzystał w marcu tego roku z prawa łaski wobec mężczyzny, który został skazany za "zgwałcenie małoletniego krewnego".

Później wyszły na jaw szczegóły tej sprawy: sprawca znęcał się nad córką, od kiedy ta skończyła siedem lat, a później, od jej 11. roku życia "wielokrotnie dotykał miejsca intymne" dziecka. Oprócz tego skazano go za znęcanie się nad partnerką.

Mężczyzna odsiedział za to 4 lata. Do listopada 2021 roku obowiązywał wobec niego zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi, w tym zakaz zbliżania się na bliżej niż dwa metry. Ułaskawienie dotyczyło samego zniesienia tego zakazu. Zwróciły się o to do prezydenta zarówno córka mężczyzny (już jako osoba dorosła) oraz konkubina.

Prezydent Andrzej Duda tłumaczył, że kobiety "w praktyce mieszkają ze skazanym w jednym domu". "To sprawa rodzinna. Wniosek popierały sądy i PG (Prokuratura Generalna - red.)" - przekonywał polityk.

"Rz": Mężczyzna nie przyznawał się do winy

Jak informuje poniedziałkowa "Rzeczpospolita", choć w 2013 r. w sprawie mężczyzny zapadł prawomocny wyrok, skazany twierdził, że jego córka i konkubina kłamią. Domagał się przebadania kobiet wariografem.

"Oskarżony nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów i nigdy nie doprowadzał (...) do innych czynności seksualnych. Być może zbyt surowo traktował (...) wyzywając ją od "głąbów", jednak tak prymitywnie rozumiał proces wychowawczy (...). Potwierdzają to opinie sądowo-psychiatryczne i psychologiczno-seksuologiczne, w których stwierdzono u A. W. zaburzenia psychiczne i uzależnienie od alkoholu przy jednoczesnym braku zaburzeń preferencji seksualnych pod postacią parafilii" - wskazywał 7 lat temu obrońca mężczyzny.

Skazany uważał także, że zakaz kontaktowania się i zbliżania do bliskich nie jest konieczny i "ostatecznie zniszczy rodzinę". Sąd mimo to nie miał wątpliwości co do winy mężczyzny. Biegli wskazywali, że córka z powodu traumatycznych doświadczeń cierpi m.in. na bóle brzucha, głowy, lęk w relacjach społecznych i zaniżoną samoocenę.