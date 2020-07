Dolnośląska policja chce ukarania organizatorów wiecu Andrzeja Dudy, który odbył się w sobotę 4 lipca we Wrocławiu. Jak podaje TVN24, funkcjonariusze skierowali już do sądu wnioski do sądu - argumentują, że na zgromadzeniu było więcej niż 150 osób, a tym samym złamano limit obowiązujący podczas epidemii.

Wrocław. Są zarzuty dla organizatorów wiecu Andrzeja Dudy

Zgodnie z art. 54 kodeksu wykroczeń za zorganizowanie zgromadzenia, na którym nie przestrzegano obostrzeń, grozi grzywna do 500 złotych. O ukaraniu organizatorów wiecu prezydenta ma zdecydować sąd. Taki sam zarzut postawiono też organizatorom kontrmanifestacji, która zebrała się na wrocławskim rynku podczas przemówienia Andrzeja Dudy. Jej uczestnicy próbowali zagłuszyć wystąpienie prezydenta hasłami: "Tutaj przegrasz, Duda, przegrasz!!", "Długopis!", "Wolne sądy, wolne sądy", "Jest nas więcej", "Łamiesz prawa!". Odgrodził ich kordon policji.