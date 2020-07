Tusk do Kaczyńskiego: Chodźmy, Jarosławie, na długi, wspólny spacer. Nie musimy brać ochrony

Były premier i obecny szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk w sobotę zamieścił na Twitterze wpis, w którym - po raz kolejny w ostatnich dniach - odniósł się do sytuacji politycznej w Polsce. Tym razem Tusk zwrócił się do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który podczas kampanii przed drugą turą wyborów prezydenckich nie pokazuje się publicznie i nie bierze udziału w wiecach Andrzeja Dudy. Według doniesień medialnych prezes PiS został celowo "schowany", by nie wywoływać negatywnych emocji u części elektoratu.

Tusk do Kaczyńskiego: Chodźmy na długi, wspólny spacer. Nie musimy brać ochrony

Tusk zaprosił Kaczyńskiego na "długi, wspólny spacer". "Chodźmy Jarosławie na długi wspólny spacer, pogadamy o dawnych czasach. To dobra chwila, aby uwolnić Andrzeja i Rafała od naszych sporów i emocji. I nie musimy brać ochrony, ze mną będziesz bezpieczny" - napisał były premier.

Wcześniej nieobecność Kaczyńskiego na wyborczych spotkaniach skomentował też kandydat KO na prezydenta, Rafał Trzaskowski. - Widać, że Jarosław Kaczyński gdzieś zniknął, pewnie planuje kolejne kroki, które będą wymierzone w kolejne niezależne instytucje. Spodziewamy się, że będzie próbował atakować samorządy, że rządzący będą chcieli ograniczać samorządność, będą chcieli niszczyć niezależne media - mówił podczas konferencji prasowej w sobotę rano.