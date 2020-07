Awantura w "Czajce". Jacek Ozdoba złożył zawiadomienie na Nitrasa. Zarzuca mu stosowanie przemocy

W ocenie Jacka Ozdoby poseł Nitras wypełnił czyn zabroniony z artykułu 191 paragrafu 1 kodeksu karnego. Mówi on o tym, że kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszania innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Sławomir Nitras złapał w pasie Kaletę. Jest zawiadomienie do prokuratury

Jacek Ozdoba twierdzi, że zawiadomienie do prokuratury jest sprzeciwem wobec polityki uprawianej przez sztabowców Rafała Trzaskowskiego. Podkreśla, że nie zgadza się na atakowanie kogokolwiek i naruszanie jego nietykalności cielesnej. Stwierdza, że czyn którego dopuścił się poseł Nitras był chuligaństwem politycznym. W ocenie wiceministra Ozdoby zachowanie polityka PO pokazało, w jaki sposób sztab Rafała Trzaskowskiego reaguje, gdy nie radzi sobie z merytoryczną dyskusją.

Jednocześnie Ozdoba zaapelował do kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafała Trzaskowskiego o reakcję w sprawie zachowania członka jego sztabu wyborczego. Zdaniem wiceministra klimatu kandydat KO powinien przeprosić za postawę posła Nitrasa, zawiadomić w jego sprawie prokuraturę, a także usunąć ze swojego sztabu wyborczego i partii. Wiceminister zapowiedział również złożenie wniosku o ukaranie posła Nitrasa do sejmowej komisji etyki.

W piątek na terenie warszawskiej oczyszczalni ścieków "Czajka" odbyła się konferencja prasowa w związku z odbiorami zbiornika retencyjnego. Próbowali dostać się na nią wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta oraz wiceminister klimatu Jacek Ozdoba. Gdy Sebastian Kaleta zaczął wchodzić po metalowych schodach na szczyt zbiornika, gdzie stały mikrofony, poseł PO Sławomir Nitras złapał go wpół i powiedział, że go nie wpuści. Według Nitrasa Kaleta i Ozdoba na kontrolę poselską przyjechali samochodem należącym do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sebastian Kaleta i Jacek Ozdoba od środy prowadzą poselską kontrolę w warszawskim Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. To po poniedziałkowym deszczu, który doprowadził do zalania wielu ulic w mieście, ponieważ kanalizacja nie nadążała z przyjmowaniem takiej ilości wody.

Rafał Trzaskowski: Zachowują się jak dzieci

Do incydentu w Czajce odniósł się też Rafał Trzaskowski na spotkaniu w Łodzi. - Nie jest debatą próba zerwania konferencji prasowej. Jeśli dwóch ministrów poważnie traktuje swoje zajęcie, powinni zajmować się pracą w godzinach swojej pracy, bo za to płacą im obywatele, a nie przyjeżdżać samochodem ministerialnym na obiekt infrastruktury krytycznej, gdzie nie mają prawa wstępu, bo te obiekty są chronione - powiedział Trzaskowski. - Przepychają się (Kaleta i Ozdoba - red.) najpierw z ochroną, a potem próbują wejść na konferencję prasową po to, żeby ją zakłócić. Obaj panowie powinni być poważnymi ludźmi, wcześniej byli radnymi miasta stołecznego Warszawy, jeśli chcą ze mną porozmawiać, niech zadzwonią do sekretariatu albo niech zadzwonią do mnie i się umówią na rozmowę, a nie zachowują się jak dzieci - podkreślił.