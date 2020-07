W czwartek Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie wystosował do podległego MON Muzeum Wojska Polskiego pismo, w którym wzywał placówkę do zabezpieczenia inwestycji w Cytadeli Warszawskiej. Według ZDM to właśnie zanieczyszczenia z terenu robót przyczyniły się do zablokowania Wisłostrady podczas ostatnich ulew, które stały się przedmiotem żywej debaty m.in. w TVP Info (w głównych serwisach informacyjnych stacji wskazywano m.in., że w czasie ulew "Rafała Trzaskowskiego nie ma w Warszawie")

Muzeum Wojska Polskiego odpowiada warszawskiemu ratuszowi. "Nie ponosimy odpowiedzialności za stan kanalizacji"

Muzeum Wojska Polskiego odpowiedziało na zarzuty ratusza - przedstawiciele placówki wystosowali pismo, w których odcinają się od sprawy i zaprzeczają, jakoby studzienki zostały zatkane przez nieczystości z budowy.

Muzeum Wojska polskiego nie ponosi odpowiedzialności za stan kanalizacji na terenie Warszawy - kwestie te należą do administracji miasta. Muzeum Wojska Polskiego w ramach realizowania inwestycji na terenie Cytadeli Warszawskiej zabezpieczyło się na wypadek zwiększonych opadów, wykonując wcześniej odwodnienie liniowe wraz z podłączeniem do zbiornika retencyjnego i dalej do kanalizacji ogólnospływowej istniejącej w ulicy Wybrzeże Gdyńskie

- czytamy w oświadczeniu.

Pragniemy zauważyć, że w MWP nie prowadzi inwestycji w innych miejscach Warszawy, które tego dnia również zostały zalane, jak np. Trasa Łazienkowska czy Plac Trzech Krzyży

- wskazują władze muzeum.

Co o domniemanej przyczynie zatkania studzienek pisał ratusz?

"Wiemy, co przyczyniło się do zalania Wisłostrady podczas ulewy 29.06. To zanieczyszczenia ze źle zabezpieczonej budowy Muzeum Wojska Polskiego prowadzonej przez MON - wzywamy do jej pilnego zabezpieczenia! Brud zapchał studzienki, to naraża warszawiaków i służby" - wskazywała rzeczniczka urzędu miasta Karolina Gałecka, dodając, że "wykonawca w żaden sposób nie poczuwa się do odpowiedzialności"

W wyniku silnych opadów deszczu wszelkie zanieczyszczenia z terenu budowy spływają zjazdem zlokalizowanym od strony ul. Wybrzeże Gdańskie na jezdnię, zapychając tym samym odwodnienie ulicy

Interwencja telefoniczna przedstawiciela Zarządu Dróg Miejskich bezpośrednio u wykonawcy robót nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, a wręcz wynikało z niej, że wykonawca w żaden sposób nie poczuwa się do odpowiedzialności za zaistniałą sytuację i oczekuje dowodów na to, że płynące zjazdem zanieczyszczenia pochodziły z placu budowy

- napisano.

Ulewa w Warszawie i ataki mediów pod adresem Trzaskowskiego

W poniedziałek po południu przez Warszawę przeszła ulewa, która spowodowała liczne podtopienia. W mniej niż godzinę (po godz. 15:00) spadło ponad 20 mm deszczu. W sumie przez kilka godzin odnotowano ponad 50 mm. To prawie tyle, ile przeciętnie pada w Warszawie przez cały lipiec. Jak mówili przedstawiciele ratusza na konferencji prasowej, były to najbardziej intensywne opady od ok. dwóch lat. W ciągu kilku godzin spadło ponad 42 litry wody ma mkw. Podtopienia stały się powodem ataku mediów sprzyjających PiS oraz polityków na Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy i rywala Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich.

Rzeczniczka miasta poinformowała w czwartek o odbiorach zbiornika retencyjnego w oczyszczalni ścieków Czajka. "To część inwestycji, która poprawi system zbierania i oczyszczania ścieków. Zapobiegnie też zalewaniu ulic podczas gwałtownych deszczy" - napisała Gałecka. Więcej informacji w tej sprawie ma przekazać Rafał Trzaskowski na konferencji prasowej.