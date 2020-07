Po ulewach stołeczny ratusz uderza w muzeum podległe MON. "Brud z budowy zapchał studzienki"

"Wiemy, co przyczyniło się do zalania Wisłostrady podczas ulewy 29.06. To zanieczyszczenia ze źle zabezpieczonej budowy Muzeum Wojska Polskiego prowadzonej przez MON - wzywamy do jej pilnego zabezpieczenia! Brud zapchał studzienki, to naraża warszawiaków i służby" - napisała na Twitterze Karolina Gałecka, rzeczniczka prasowa stołecznego ratusza. Gałecka załączyła do wpisu wideo, na którym widać zalaną część Wisłostrady w okolicy Cytadeli Warszawskiej, gdzie trwa budowa siedziby Muzeum Wojska Polskiego.

Zalana Wisłostrada. ZDM obwinia Muzeum Wojska Polskiego

Rzeczniczka udostępniła także oficjalne pismo Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie do podległej MON placówki. ZDM wzywa w nim do "do natychmiastowego zabezpieczenia placu budowy". "Sytuacja z dnia wczorajszego (29.06.2020) pokazała, jak w wyniku silnych opadów deszczu wszelkie zanieczyszczenia z terenu budowy spływają zjazdem zlokalizowanym od strony ul. Wybrzeże Gdańskie na jezdnie, zapychając tym samym odwodnienie ulicy" - czytamy w piśmie. Dalej ZDM utrzymuje, że skutkiem spłynięcia zanieczyszczeń było powstanie rozlewiska na obydwu jezdniach ul. Wybrzeże Gdyńskie oraz "zablokowanie ruchu drogowego w obu kierunkach" na wysokości budowy.

"Wykonawca w żaden sposób nie poczuwa się do odpowiedzialności"

"Interwencja telefoniczna przedstawiciela Zarządu Dróg Miejskich bezpośrednio u wykonawcy robót nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, a wręcz wynikało z niej, że wykonawca w żaden sposób nie poczuwa się do odpowiedzialności za zaistniałą sytuację i oczekuje dowodów na to, że płynące zjazdem zanieczyszczenia pochodziły z placu budowy" - pisze ZDM. Zarząd podkreśla, jak duże znaczenie komunikacyjne dla stolicy ma Wisłostrada. Przestrzega też, że "sytuacja ta nie może się powtórzyć", a brak ze strony muzeum działań "mających na celu zabezpieczenie budowy przed powtórnym zanieczyszczeniem i zablokowaniem jednej z głównych arterii Warszawy na taką skalę" spowoduje, że ZDM obciąży placówkę kosztami usuwania awarii.

Zarząd zwraca także uwagę, że w tej sprawie "olbrzymie znaczenie ma negatywny oddźwięk skierowany bezpośrednio wobec jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, które mimo zaangażowania wszelkich sił porządkowych nie mogą w takiej sytuacji utrzymać przejezdności drogi w obszarze budowy".

Do listu dołączono dokumentację w postaci kilku zdjęć fragmentu zalanej Wisłostrady.

Ulewa w Warszawie i oskarżenia pod adresem Trzaskowskiego

W poniedziałek po południu przez Warszawę przeszła ulewa, która spowodowała liczne podtopienia. W mniej niż godzinę (po godz. 15:00) spadło ponad 20 mm deszczu. W sumie przez kilka godzin odnotowano ponad 50 mm. To prawie tyle, ile przeciętnie pada w Warszawie przez cały lipiec. Jak mówili przedstawiciele Ratusza na konferencji prasowej, były to najbardziej intensywne opady od ok. dwóch lat. W ciągu kilku godzin spadło ponad 42 litry wody ma mkw. Podtopienia stały się powodem ataku mediów sprzyjających PiS oraz polityków na Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy i rywala Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich.

Rzeczniczka ratusza poinformowała w czwartek o odbiorach zbiornika retencyjnego w oczyszczalni ścieków Czajka. "To część inwestycji, która poprawi system zbierania i oczyszczania ścieków. Zapobiegnie też zalewaniu ulic podczas gwałtownych deszczy" - napisała Gałecka. Więcej informacji w tej sprawie ma przekazać Rafał Trzaskowski na konferencji prasowej.