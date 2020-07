Darowizna od rodziców, inwestycje w nieruchomości, zaskórniaki w euro. Majątki partyjnych liderów

Sejm opublikował oświadczenia majątkowe posłów i posłanek IX kadencji, wszystkie są dostępne na stronach parlamentu. Można się z nich dowiedzieć, jak przedstawiają się finanse parlamentarzystów. Wbrew pozorom interesuje to nie tylko obywateli, ale też innych posłów.

Jeszcze w lutym, gdy pokazano oświadczenia majątkowe na początek kadencji, poseł PiS Tomasz Rzymkowski dopytywał ministra koordynatora ds. specsłużb, czy służby nie powinny zainteresować się, za co żyją inni posłowie. Dopatrzył się bowiem, że niektórzy mają niespecjalnie zasobne portfele.

Oświadczenia majątkowe posłów. Liderzy Zjednoczonej Prawicy

Rządząca Zjednoczona Prawica, a więc Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska oraz Porozumienie, ma trzech liderów: Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobrę i Jarosława Gowina. Ten pierwszy wpisał w swoje oświadczenie informację, że ma około 104 tys. zł oszczędności (nie ma środków w innych walutach).

Prezes PiS ma też 1/3 domu wycenionego na około 1,5 mln zł. Jarosław Kaczyński pobiera emeryturę, pensję poselską i dietę poselską - razem w 2019 roku uzyskał z nich łącznie ponad 217 tys. zł (94,2 tys. pensji, 30 tys. diet oraz 82,8 tys. zł emerytury). Nie ma żadnego mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł. Dalej musi spłacać kredyt zaciągnięty w SKOK im. Stefczyka, pozostało mu do oddania około 107 tys. zł.

Lider Porozumienia Jarosław Gowin oszacował swoje oszczędności (wspólnota majątkowa) na 90 tys. zł, posiada też dwa mieszkania warte 450 i 200 tys. zł. W 2019 roku zarobił 30 tys. zł (dieta poselska) i blisko 180 tys. zł za pracę w roli ministra. Gowin nie ma żadnych zobowiązań ani mienia, które powinno być wpisane w oświadczenie.

Zbigniew Ziobro, szef Solidarnej Polski, zgromadził 59 tys. zł i 1850 euro oszczędności. Posiada za to kilka nieruchomości: 1/3 udziałów w domu rodzinnym (wartym około 150 tys. zł), buduje dom (szacunkowo wartym 586 tys. zł), ma też mieszkanie (540 tys. zł). Do tego dochodzą trzy działki: rolna (135 tys. zł), i dwie leśno-rolne (125 tys. zł i 150 tys. zł). Ziobro poza dietą poselską (30 tys. zł) zarobił jeszcze prawie 172 tys. zł jako minister sprawiedliwości. Do tego doliczyć należy dodatki: 70 tys. za funkcję prokuratora generalnego i 11,7 tys. zł za pełnienie funkcji w Krajowej Radzie Sądownictwa.

Ziobro ma dwa kredyty do spłacenia: jeden zaciągnięty na budowę paneli fotowoltaicznych (pozostało do spłaty 17,6 tys. zł), a drugi, hipoteczny (223,6 tys. zł do spłaty).

Oświadczenia majątkowe posłów. Borys Budka z pięcioma źródłami dochodów

Szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka, który zmienił na tej funkcji Grzegorza Schetynę, ma odłożone około 100 tys. zł i skromne 100 dolarów. Oprócz tego posiada dom (wart 800 tys. zł) na działce, której wartość oszacowano na 300 tys. zł (wspólnie z żoną). Do tego jeszcze dwa mieszkania o wartości 408 tys. zł i 160 tys. zł.

Budka ma aż pięć źródeł dochodu. W 2019 roku zarobił 52 tys. zł na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (jest tam adiunktem), 8,3 tys. zł (prawa autorskie, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), blisko 30 tys. zł (dieta poselska), 116 tys. zł (uposażenie poselskie) i 40 tys. zł (wynajmowane mieszkanie). Do tego ma dwa auta - nissana (11 tys. zł) i toyotę (133 tys. zł). Liderowi PO pozostało jeszcze do spłaty 158 tys. zł kredytu hipotecznego.

Oświadczenia majątkowe posłów. Liderzy Lewicy - Czarzasty z jachtem i 15 tys. książek

Klub Lewicy w Sejmie składa się z trzech formacji: Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Wiosny i Razem. Lider Wiosny Robert Biedroń to europoseł, więc wypadł z tego zestawienia. Natomiast Adrian Zandberg (jeden z liderów Razem) i Włodzimierz Czarzasty (SLD) zasiadają w poselskich ławach.

Zandberg ma około 20 tys. zł oszczędności, mieszkanie warte 1,05 mln (wspólnie z żoną). W sekcji dochody wpisał trzy źródła: uposażenie poselskie (15 tys. zł), dietę (4 tys. zł) i zarobki z Lewicy Razem (prawie 200 tys. zł).

Z kolei Czarzasty ma około 160 tys. zł oszczędności, do tego niewiele ponad tysiąc euro i 85 tys. zł w akcjach. Połowę udziałów domu wartego 1,2 mln zł, mieszkanie (300 tys. zł) i jest współwłaścicielem "nieruchomości zabudowanej" (nie doprecyzował, jakiej), która ma mieć wartość dwóch milionów złotych.

Fragment oświadczenia majątkowego Czarzastego:

W momencie wejścia do Sejmu Czarzasty zamknął działalność, która przyniosła mu 172 tys. zł dochodu, zasiadał w zarządzie PDK (zarobił 28 tys. zł). Podobnie jak Zandberg, Czarzasty otrzymał 4,1 tys. zł diety poselskiej i około 20 tys. zł pensji poselskiej. Zarobił dodatkowo 25 tys. zł z wynajmu mieszkania i 200 zł z praw autorskich.

Lider SLD do oświadczenia majątkowego wpisał też jacht wart 25 tys. zł, wyposażenie domu (30 tys. zł), obrazy (około 50 tys. zł) i bibliotekę składającą się z 15 tysięcy książek, których wartość oszacował na 80 tys. zł). Ma też do spłaty kredyt na zakup mieszkania - 61 tys. euro.

Oświadczenie majątkowe posłów. Władysław Kosiniak-Kamysz - 10 tys. zł od rodziców

Władysław Kosiniak-Kamysz, szef PSL, lekarz, ma na koncie 10 tys. zł i 5 tys. zł w funduszu inwestycyjnym. Posiada też warte około 600 tys. zł mieszkanie i szereg innych nieruchomości, w tym działki rolne, jak przystało na ludowca. Dwie działki rolne warte 26 i 20 tys. zł (ma tam połowę własności), działkę budowlaną (200 tys. zł) i "lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne" (50 tys. zł).

Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego - wynika z oświadczenia - jeździ Volkswagenem Passatem z 2012 roku i zarobił 93 tys. zł (uposażenie poselskie) oraz 29 tys. zł (dieta). Co ciekawe, w 2019 roku otrzymał dwie darowizny: 10 tys. zł od siostry i tyle samo od rodziców. Pozostaje mu do spłacenia kredyt na zakup samochodu.

Fragment oświadczenia majątkowego Władysława Kosiniaka-Kamysza:

Oświadczenia majątkowe posłów. Liderzy Konfederacji - Korwin-Mikke z 70 tys. zł z publicystyki

Najmniej liczna grupa posłów z Konfederacji (koło formacji liczy 11 parlamentarzystów) ma aż dwóch liderów "na papierze". Krzysztof Bosak co prawda kandydował z poparciem Konfederacji w wyborach prezydenckich, ale kluczowymi postaciami pozostają Janusz Korwin-Mikke i Robert Winnicki.

Korwin-Mikke do oświadczenia wpisał 40 tys. zł i 10 tys. euro oszczędności, a w dziale "inne nieruchomości" wpisał jedynie, że są one warte około sześciu milionów złotych. Oszacował, że w 2019 roku zarobił około 70 tys. zł jako publicysta. Z jego oświadczenia wynika, że nie pobierał uposażenia i diety poselskiej.

Szef Ruchu Narodowego Robert Winnicki ma 12 tys. zł oszczędności, nie posiada żadnej nieruchomości. Zarobił - jako poseł VIII i IX kadencji - 90 tys. zł z tytułu uposażenia i 28 tys. z diet.