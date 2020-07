Krzysztof Bosak odpowiada Tuskowi: Nasi wyborcy doskonale radzą sobie bez jego rad

Krzysztof Bosak powiedział PAP, której depeszę opublikował m.in. RMF FM, że środowy wpis na Twitterze Donalda Tuska jest "kontynuacją wzajemnego straszenia PiS-em przez Platformę i Platformą przez PiS". - Tego typu podejście jest dokładnie tym, co odrzucamy w polityce - powiedział Bosak. Jak dodał, wyborcy Konfederacji "doskonale radzą sobie z interpretacją sytuacji politycznej bez rad Tuska".

W środę Donald Tusk zwrócił się do zwolenników Konfederacji. "Różni nas prawie wszystko, dlatego będziemy chcieli z Wami WYGRAĆ. Z PiS-em wiele Was łączy, dlatego będą chcieli Was ZNISZCZYĆ. Są w tym naprawdę nieźli" - napisał były premier.

Bosak do wyborców: Głosuje zgodnie z sumieniem i rozumem

Krzysztof Bosak w wyborach prezydenckich uzyskał 6,78 proc. poparcia. Kandydat Konfederacji zdecydował, że nie udzieli poparcia ani Andrzejowi Dudzie, ani Rafałowi Trzaskowskiemu.

- Nasi wyborcy nie są naiwni. Wiedzą, że jak teraz pojawią się jakieś deklaracje u polityków, którzy są w polityce od wielu, wielu lat i wcześniej nas nie zapraszali, nie deklarowali bliskości do programu Konfederacji, nie próbowali wcielać naszych postulatów w życie, a teraz nagle odkryją, że to są dla nich rzeczy ważne, to oczywiście mamy tutaj świadectwo instrumentalnego traktowania nas, naszych wyborców i naszego programu - powiedział Bosak. Jak podkreślił, jego zwolennicy powinni głosować zgodnie "ze swoim sumieniem i rozumem".