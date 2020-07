Oświadczenie majątkowe premiera. Morawiecki ma prawie 5 mln zł oszczędności i liczne nieruchomości

Z oświadczenia majątkowego za 2019 rok wynika, że oszczędności premiera Mateusza Morawieckiego wynoszą dokładnie 4,93 mln złotych. Polityk jest także właścicielem 0,5 hektarowej działki, na której znajduje się 150-metrowy dom i zabudowania gospodarcze. Cała ta nieruchomość wyceniana jest na 1,9 mln złotych.

Oświadczenie majątkowe Mateusza Morawieckiego. Premier posiada prawie 5 mln zł i liczne nieruchomości

Do Mateusza Morawieckiego należy także drugi dom o powierzchni ok. 100 metrów kwadratowych. Nieruchomość ta znajduje się na działce o powierzchni ponad trzech tysięcy metrów kwadratowych. Wartość tego domu wraz z działką i dodatkowymi zabudowaniami wyceniono na 3-3,5 mln zł.

Premier posiada także:

połowę szeregówki o powierzchni 180 metrów kwadratowych na 400-metrowej działce. Wartość tej części własności premiera szacowana jest na ok. 600 tys. złotych,

ponad 70-metrowe mieszkanie o wartości ok. 1,1 mln zł,

działkę rolną o powierzchni 2 hektarów i wartości 200 tys. zł.

Polityk wymienił też składniki mienia ruchomego o wartości powyżej dziesięciu tysięcy złotych. W tej części oświadczenia majątkowego Mateusz Morawiecki wyszczególnił:

zabudowę kuchenną za ok. 60 tys. zł,

meble warte łącznie około 270 tys. zł,

sprzęt techniczny za 20 tys. zł.

W 2019 roku premier zarobił 217 848, 65 zł, co miesięcznie przekłada się na kwotę 18 154,05 zł. Dodatkowo polityk otrzymywał dietę parlamentarną - 4 091,83 zł.

W rubryce "Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym" Mateusz Morawiecki wpisał uprawnienia do akcji banku Santander o przybliżonej wartości do 350 tys. zł. Polityk zaznaczył, że nie osiąga z tego tytułu żadnego dochodu. W tym samym miejscu premier wpisał prawo do odroczonych premii ujętych w raportach rocznych Banku BZ WBK, gdzie był prezesem, jednak nie wpisano tutaj żadnej kwoty ewentualnego dochodu. Mateusz Morawiecki dodał również, że pożyczył siostrze kwotę 300 tys. złotych.