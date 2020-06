Andrzej Duda może liczyć na większą niż poprzednicy emeryturę. Nawet 10 tysięcy złotych miesięcznie

Jak obliczyli dziennikarze "Super Expressu", Andrzej Duda już teraz mógłby otrzymywać ponad 10,5 tysiąca złotych miesięcznie brutto emerytury, jeśli zakończyłby prezydenturę na jednej kadencji. Świadczenie przysługujące byłemu prezydentowi wyliczane jest w zależności od kwoty bazowej wynagrodzenia, która w 2020 roku wzrosła do ponad 2 tysięcy złotych.

"SE": Andrzej Duda może liczyć na większą emeryturę

Oznaczałoby to, że Andrzej Duda po jednej kadencji otrzymywałby większe świadczenie, niż jego poprzednicy. Dla porównania Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski otrzymują 6182,61 zł brutto (4373,83 zł netto). Dawniej prezydencka emerytura była znacznie niższa i stanowiła 50 proc. wynagrodzenia zasadniczego, stąd różnice w przypadku tych dwóch prezydentów. Bronisław Komorowski pobiera z kolei emeryturę w wysokości 9,2 tys. złotych brutto (6,4 tys. złotych na rękę) - jest to równowartość 75 proc. kwoty wynagrodzenia zasadniczego, jaką otrzymywał jako prezydent.

Projekt podwyżki emerytury dla prezydentów został przygotowany przez posłów sejmowej komisji "Przyjazne Państwo" pracujących pod przewodnictwem Janusza Palikota. Nowelizacja ustawy następnie przyjęta została przez Sejm i weszła w życie w 2011 roku. Od tamtej pory zamiast 50 proc. pensji zasadniczej urzędującej głowy państwa byli prezydenci otrzymują 75 proc. prezydenckiego wynagrodzenia.

A jakie są aktualne zarobki głowy państwa? Na pensję prezydenta składa się kilka czynników. Jednym z nich jest wysługa lat - im dłużej Andrzej Duda będzie prezydentem, tym większą pensję będzie dostawał. W 2020 roku pensja podstawowa prezydenta RP wyniosła 14 tys. złotych. Dodatkowo ma on prawo do dodatku funkcyjnego (6 tys. złotych) oraz dodatku za wysługę lat. Jest to więc ponad 20 tys. złotych brutto.

Kwoty dotyczące dożywotniego uposażenia prezydentów wynikają z aktów prawnych, a dokładniej z ustawy z 1981 roku o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i ustawy z 1996 r. o dożywotnim uposażeniu byłego prezydenta RP.